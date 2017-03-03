www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 58.41 р. 100 JPY: 51.12 р.
EUR: 61.52 р. 10 CNY: 84.87 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Экономика
Распечатать

Рубль в сплошных тревогах

03 Марта 2017, 19:07 | В России

Сегодня: Тревожность в ожидании «ястребиного» выступления Йеллен, снижения цен на нефть, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Фондовые индексы снижаются в преддверии выступления главы ФРС Джанет Йеллен (после закрытия рынка): вероятность повышения ставки на заседании 15 марта оценивается в 80%. Цены на нефть Brent опустились ниже $55 за барр. на фоне укрепления доллара и опасений относительно восстановления баланса нефтяного рынка.

Снижение в США и Азии. Американские рынки акций завершили вчерашний день в минусе (DJIA -0.53%, S&P 500 -0.59%, NASDAQ -0.73%). Азиатские индексы снижаются (Hang Seng -0.62%, Shanghai -0.37%, Nikkei -0.75%), как и фьючерсы на S&P 500 (-0.31%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $55.14 за барр. – ниже открытия.

Вчера: Волатильность из-за неопределенности динамики нефти, роста вероятности повышения ставки ФРС. Ралли, вызванное «нормальным» выступлением Трампа, оказалось очень коротким, и довольно быстро настроения ухудшились в свете роста запасов энергоресурсов в США и более явных указаний от ФРС на повышение ставки на мартовском заседании.

По итогам дня: Цены на нефть Brent (-2.27% до $55.1 за барр.), рубль ослаб к доллару до 58.86, РТС (-0.86%), ММВБ-50 (-0.53%).

Марк БРЭДФОРД, аналитик ФГ БКС, специально для Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: доллар  ралли  брент  нефть  акции  трамп  евро  финансы  баррель  курс  Азия  США  рубль 











Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru