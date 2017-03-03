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Рубль в сплошных тревогах
Сегодня: Тревожность в ожидании «ястребиного» выступления Йеллен, снижения цен на нефть, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Фондовые индексы снижаются в преддверии выступления главы ФРС Джанет Йеллен (после закрытия рынка): вероятность повышения ставки на заседании 15 марта оценивается в 80%. Цены на нефть Brent опустились ниже $55 за барр. на фоне укрепления доллара и опасений относительно восстановления баланса нефтяного рынка.
Снижение в США и Азии. Американские рынки акций завершили вчерашний день в минусе (DJIA -0.53%, S&P 500 -0.59%, NASDAQ -0.73%). Азиатские индексы снижаются (Hang Seng -0.62%, Shanghai -0.37%, Nikkei -0.75%), как и фьючерсы на S&P 500 (-0.31%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $55.14 за барр. – ниже открытия.
Вчера: Волатильность из-за неопределенности динамики нефти, роста вероятности повышения ставки ФРС. Ралли, вызванное «нормальным» выступлением Трампа, оказалось очень коротким, и довольно быстро настроения ухудшились в свете роста запасов энергоресурсов в США и более явных указаний от ФРС на повышение ставки на мартовском заседании.
По итогам дня: Цены на нефть Brent (-2.27% до $55.1 за барр.), рубль ослаб к доллару до 58.86, РТС (-0.86%), ММВБ-50 (-0.53%).
Марк БРЭДФОРД, аналитик ФГ БКС, специально для Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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