Лицензий лишилась очередная пара банков

Банк России с 3 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Банкирский Дом" и ивановского банка «Акция», сообщает деловая газета «Золотой Рог».

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Банкирский дом" в связи со значением всех нормативов достаточности собственных средств ниже 2%, снижением размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала.

Кроме того, Банк России выявил крупную недостачу наличных денежных средств в кассе кредитной организации. В результате формирования резервов на возможные потери под фактически отсутствующие активы банк полностью утратил собственные средства.

Банк также был вовлечен в проведение сомнительных операций. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации его деятельности.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, по данным ЦБ, занимал на 1 февраля 2016 года 422-е место в банковской системе РФ.

Кроме того, отозвана лицензия на осуществление банковских операций у банка "Акция" (город Иваново).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.