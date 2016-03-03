www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

Лицензий лишилась очередная пара банков

03 Марта 2016, 18:17 | В России

Банк России с 3 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Банкирский Дом" и ивановского банка «Акция», сообщает деловая газета «Золотой Рог».

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Банкирский дом" в связи со значением всех нормативов достаточности собственных средств ниже 2%, снижением размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала.

Кроме того, Банк России выявил крупную недостачу наличных денежных средств в кассе кредитной организации. В результате формирования резервов на возможные потери под фактически отсутствующие активы банк полностью утратил собственные средства.

Банк также был вовлечен в проведение сомнительных операций. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации его деятельности.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, по данным ЦБ, занимал на 1 февраля 2016 года 422-е место в банковской системе РФ.

Кроме того, отозвана лицензия на осуществление банковских операций у банка "Акция" (город Иваново).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: финансы  банк  набиулина  лицензия 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • metavlg06:59, 05.03.2016#

    Так скоро их совсем не останется

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru