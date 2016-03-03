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Лицензий лишилась очередная пара банков
Банк России с 3 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Банкирский Дом" и ивановского банка «Акция», сообщает деловая газета «Золотой Рог».
ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Банкирский дом" в связи со значением всех нормативов достаточности собственных средств ниже 2%, снижением размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала.
Кроме того, Банк России выявил крупную недостачу наличных денежных средств в кассе кредитной организации. В результате формирования резервов на возможные потери под фактически отсутствующие активы банк полностью утратил собственные средства.
Банк также был вовлечен в проведение сомнительных операций. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации его деятельности.
Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, по данным ЦБ, занимал на 1 февраля 2016 года 422-е место в банковской системе РФ.
Кроме того, отозвана лицензия на осуществление банковских операций у банка "Акция" (город Иваново).
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