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Переводы за рубеж уже сократились
03 Марта 2015, 10:16 | В России
Физлица в прошлом году переслали за границу РФ при помощи систем денежных переводов $20,9 млрд, что на 11,6% меньше, чем в 2013 году, свидетельствуют данные Банка России.
В прошлом году граждане на 8% меньше переслали средств в страны дальнего зарубежья - $2,6 млрд. В страны СНГ через системы денежных переводов физлица отправили $18,3 млрд, что на 13,6% меньше показателя 2013 года.
При этом переводы из заграницы увеличились лишь на 5,1% - до $4,2 млрд. Превышение сумм денежных переводов из России над суммами переводов в РФ составляет $16,7 млрд.
В среднем граждане отправляют за рубеж $434. Средняя сумма одного перевода из заграницы в Россию почти в два раза выше - $843.
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