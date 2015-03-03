Переводы за рубеж уже сократились

Физлица в прошлом году переслали за границу РФ при помощи систем денежных переводов $20,9 млрд, что на 11,6% меньше, чем в 2013 году, свидетельствуют данные Банка России.

В прошлом году граждане на 8% меньше переслали средств в страны дальнего зарубежья - $2,6 млрд. В страны СНГ через системы денежных переводов физлица отправили $18,3 млрд, что на 13,6% меньше показателя 2013 года.

При этом переводы из заграницы увеличились лишь на 5,1% - до $4,2 млрд. Превышение сумм денежных переводов из России над суммами переводов в РФ составляет $16,7 млрд.

В среднем граждане отправляют за рубеж $434. Средняя сумма одного перевода из заграницы в Россию почти в два раза выше - $843.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.