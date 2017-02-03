www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 59.99 р. 100 JPY: 53.18 р.
EUR: 64.73 р. 10 CNY: 87.17 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Экономика
Распечатать

Рубль укрепился: такого курса российской валюты не было с лета 2015-го

03 Февраля 2017, 09:13 | В России

Стоимость доллара на Московской бирже упала ниже 59 руб., курс американской валюты обновил минимум к рублю с лета 2015 года, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Доллар обновил годовой минимум в ходе валютных торгов на Московской бирже, на минимуме курс американской валюты упал до 58,56 руб. До таких значений курс опускался в последний раз в июле 2015 года.

Курс евро на Московской бирже снизился сегодня до 63,2 руб., что на 1,48 руб. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Ряд СМИ, например американское издание Business Insider, непосредственно связали это с сообщением Минфина США о смягчении санкций в отношении ФСБ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: валюта  евро  московская биржа  финансы  доллар  курс  Центробанк 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru