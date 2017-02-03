Рубль укрепился: такого курса российской валюты не было с лета 2015-го

Стоимость доллара на Московской бирже упала ниже 59 руб., курс американской валюты обновил минимум к рублю с лета 2015 года, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Доллар обновил годовой минимум в ходе валютных торгов на Московской бирже, на минимуме курс американской валюты упал до 58,56 руб. До таких значений курс опускался в последний раз в июле 2015 года.

Курс евро на Московской бирже снизился сегодня до 63,2 руб., что на 1,48 руб. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Ряд СМИ, например американское издание Business Insider, непосредственно связали это с сообщением Минфина США о смягчении санкций в отношении ФСБ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.