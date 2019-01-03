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Мошенники научились использовать номер 900
Новая схема мошенников по картам Сбербанка — будьте бдительны
Мошенники придумали новую схему, как своровать деньги с карты Сбербанка. Суть развода состоит в том, что злоумышленник звонит с неизвестного номера и представляется работником технической поддержки сотового оператора и любыми путями убеждает отослать сообщение на номер 900. Поскольку этот номер принадлежит банку, большинство людей успокаиваются. Но в этом и заключается новая схема мошенников по картам Сбербанка — будьте бдительны, при помощи разнообразных команд можно управлять счетом, который привязан к вашему номеру телефона.
К примеру, если отправить на номер банка сообщение со словом Перевод и указать номер карты, а также определенную сумму, со счета будет списана эта сумма в пользу владельца указанной карты. Если даже вам говорят, что нужно перевести на карту 500 рублей, чтобы получить новый тариф, как только вы переведете деньги, можете с ними попрощаться.
Человек, который рассказал о своем опыте разговора с мошенником, сразу понял, что это развод и отказался выполнять просьбы злоумышленника. В ответ на это, вор каким-то образом сумел перенаправить на его номер все звонки клиентов Сбербанка, которые повелись на мошенническую схему и отправили свои деньги. На данный момент в этой истории разбираются МТС и сотрудники полиции.
Кстати, эксперты рассказали, что подменить номер не так уж и сложно. Достаточно получить доступ к коммуникациям между телефонными станциями. Для этого даже не придется воровать карточку или делать ее копию.
Чтобы не стать жертвой мошенников, в первую очередь, надо всегда думать головой. Техподдержка, равно как и банк, никогда не станет звонить вам с левых номеров. Также злоумышленник может наобещать вам золотые горы, рассказать историю о повышении НДС и предложить новый сверхвыгодный тариф. Тут главное не вестись на заманчивые предложения. Как говорится, бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
Ну и самое главное – оператор никогда не попросит отправить сообщение на номер Сбербанка. Как минимум потому, что это две независящие друг от друга организации. Никакой прямой связи они между собой не имеют. Да и вообще, сотрудники сотовых операторов, как правило, никогда не звонят своим абонентам. Ведь куда проще поставить SMS-сообщение на массовую рассылку.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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