Экономика России в 2017 году: что ждет рубль, цены, налоги и доходы населения

ЖКХ

В следующем году совокупный платеж россиян за свет, воду, газ и тепло вырастет в среднем на 4%. При этом надо понимать, что суммы в платежках вырастут у всех россиян с 1 июля неодинаково.

Распоряжением правительства, опубликованным на официальном портале правовой информации, установлены максимальные значения индексации для каждого региона.

Самый высокий порог в Москве - 7%, далее идут Санкт-Петербург, Якутия и Камчатский край (по 6%). Для Приморья максимально допустимая индексация тарифов в 2017 году составит 5%. В большинстве регионов максимальное увеличение тарифов не должно превысить 3,4%.

Бензин

Спрогнозировать рост цен на бензин в 2017 г. сложно, но он должен быть не выше инфляции, заявил глава Минэнерго России Александр Новак в интервью газете "Ведомости".

"Мы действительно считали эту сумму при определенных цене на нефть и курсе рубля, а теперь цена и курс другие… В этом году, например, планировалось, что из-за акцизов цены вырастут выше инфляции, а они в итоге ниже, из-за того что у нас много бензина на рынке и высокая конкуренция. Точно спрогнозировать цены на 2017 год сложно, но, мне кажется, они должны быть не выше инфляции", — сказал Новак.

Ранее глава компании "ЛУКойла" Вагит Алекперов сообщал, что компания в 2017 г. прогнозирует плавный рост цен на топливо в России на 8-12% в связи с ростом акцизов на дизельное топливо и бензин.

Вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что цены на бензин в России вырастут в 2017 г. в пределах инфляции.

МРОТ

Президент России Владимир Путин 20 декабря 2016 г. подписал Федеральный закон "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", направленный на повышение МРОТ.

Правительство предложило увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 июля 2017 г. на 4% до 7 800 руб.

Работодатели не смогут платить сотрудникам меньше этой суммы.

МРОТ важен, потому что определяет минимальную месячную заработную плату в стране, размер пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам. Голодец оценивала, что 4,8 млн россиян работают с зарплатой на уровне МРОТ — по ее словам, это "очень много".

От величины МРОТ также зависит размер страховых взносов индивидуальных предпринимателей за себя в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования.

Сигареты

Цена пачки сигарет в России в 2017 г. может в среднем составить около 220 руб.

Такие подсчеты приводятся в документах министерства внутренних дел. При составлении учитывалось предстоящее в новом году повышение акцизов на табачные изделия.

Минимальное значение акциза на табачную продукцию с начала 2017 г. будет увеличено на 26%.

Первоначально планировалось увеличить акциз с 1680 до 1930 руб. на 1 тыс. сигарет, однако силами Минфина значение было проиндексировано на 10%. Отсюда и получилось значение 2123 руб. на 1 тыс. сигарет.

Кроме того, налоговая нагрузка на табачную продукцию будет увеличена за счет повышения адвалорного компонента (устанавливается в процентах к стоимости продукции) акцизного налога с 13% до 14,5%.

Налоги

В соответствии с Налоговым кодексом субъекты РФ принимают самостоятельное решение о моменте перехода на налогообложение недвижимого имущества исходя из кадастровой стоимости.

С 2017 г. еще 12 регионов изъявили желание рассчитывать налог на имущество физических лиц по кадастровой стоимости, сообщает пресс-служба ФНС России.

Напомним, что в 2015 г. на новую систему расчета имущественного налога перешло 28 регионов страны, в 2016 г. к ним присоединился еще 21 регион.

С 2017 г. налог на имущество физлиц по кадастровой стоимости будут рассчитывать еще 12 субъектов РФ.

Среди новых регионов Республики Адыгея, Карелия, Марий Эл, Краснодарский, Хабаровский края, Астраханская, Мурманская, Оренбургская, Орловская, Тамбовская области, Еврейская АО и Чукотский АО.

В целом расчет указанного налога исходя из кадастровой стоимости в 2017 г. будет применяться в 72 регионах.

Пенсии

Фиксированные выплаты к страховой пенсии с 1 февраля 2017 г. будут увеличены на уровень инфляции за 2016 г.

Размер фиксированной выплаты после индексации составит 4 823,35 руб. в месяц, стоимость пенсионного балла - 78,58 руб. (в 2016 г. - 74,27 руб.).

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости в 2017 г. составит 13 657 руб. (159,9% к прожиточному минимуму пенсионера).

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2017 г. будут повышены как работающим, так и неработающим пенсионерам на 2,6%.

В итоге в 2017 г. среднегодовой размер социальной пенсии составит 8 803 руб. (103,1% к прожиточному минимуму пенсионера).

Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства 1 группы составит 13 349,2 руб.

Материнский капитал

Президент Владимир Путин подписал закон, отменяющий до 2020 г. ежегодную индексацию размера материнского капитала.

"Приостановить до 1 января 2020 года действие части 2 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2006 года "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", - говорится в документе.

В "замороженном" положении закона речь идет о том, что размер материнского (семейного) капитала ежегодно пересматривается с учетом темпов роста инфляции и устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

В настоящее время размер материнского капитала, на который могут претендовать семьи, где появился второй или последующий за ним ребенок, по достижению ими трехлетнего возраста, составляет 453 тыс. 26 руб. Программа материнского капитала действует с 2007 г., тогда его размер составлял 250 тыс. руб.

Единовременная выплата пенсионерам

В связи с невозможностью проведения второй (дополнительной) индексации пенсий в 2016 г. правительство решило компенсировать ее единовременной выплатой в 5 тыс. руб., которая будет осуществлена всем получателям страховых и государственных пенсий в январе 2017 г. независимо от статуса совершения трудовой деятельности (то есть и работающим, и неработающим пенсионерам).

При этом в ПФР отметили, что часть пенсионеров в РФ получит единовременную выплату в размере 5 тыс. руб. не вместе с пенсией, а после новогодних праздников.

Глава ПФР Антон Дроздов призвал завершить выплаты в 5 тыс. руб. до 28 января 2017 г.

"Выплата будет осуществлена в полном объеме в установленные сроки, которые неоднократно озвучивались - с 13 по 28 января 2017 г. - без задержек", - сообщили в пресс-службе ПФР.

Ключевая ставка ЦБ

2 декабря председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что снижение ключевой ставки произойдет в первом или втором квартале 2017 года.

Банк России выполнил обещание держать ставку до конца этого года, однако позитивная динамика инфляции и стабилизация обменного курса дают возможность ей понижения.

В текущем году регулятор дважды снижал ключевую ставку — в июне и сентябре. И аналитики ждут того, что в следующем году ЦБ снова понизит ключевую ставку. Для населения это будет означать то, что кредиты станут дешевле.

Система «Платон»

Тариф по системе "Платон" за проезд грузовиков весом более 12 тонн по российским дорогам в 2017 году будет увеличен в два раза, до 3,06 руб. за 1 км, заявил в четверг министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Год система "Платон" отработала в нормальном режиме, пора переходить на новый тариф. Сейчас это 1,53 рубль, необходимо переходить на 3,06 руб. Это нужно сделать в 2017 году. Как, сейчас думаем", - отметил Соколов.

Плата за проезд по дорогам в РФ для грузового транспорта весом более 12 тонн по системе "Платон" действует с 15 ноября 2015 года.

Изначально тариф планировался на уровне 3,73 рубля за 1 км, но из-за массовых акций протеста дальнобойщиков был снижен до 1,53 рубля.

Предполагалось, что с 1 марта 2016 года тариф возрастет до 3,06 рубля за 1 км, но и от этого повышения правительство отказалось .

ОСАГО

С 1 января 2017 г. полис ОСАГО будет продаваться в электронном виде всеми страховыми компаниями, его можно будет приобрести на сайте.

В 2016 году Минфин внес в проект поправок к закону об ОСАГО десятый повышающий коэффициент, который будет учитывать количество нарушений ПДД водителем.

Вводится 14 индивидуальных классов для водителей - от класса убыточности "М" до 13 класса.

Например, класс убыточности "М" имеет коэффициент 2, 45. То есть если водитель часто попадает в ДТП, нарушая правила дорожного движения, то ему может быть присвоен класс убыточности из-за частой аварийности с коэффициентом 2, 45.

Таким водителям полис обойдется почти в 2, 5 раза дороже. Для злостных нарушителей стоимость ОСАГО вырастет сразу в три раза.

Расчет ОСАГО по новой формуле начнется с 1 января 2017 года.

Рубль-бум

Большинство экспертов отзываются о рубле исключительно в положительном ключе: национальная валюта укрепится и даже чуть-чуть поиграет мускулами. Для этого есть сразу несколько важных предпосылок.

«С рублем прогнозировать сложно. Но ясно, что общий курс идет в сторону стабильности. Мощный фактор его поддержки — оживающая цена на нефть. Многое будет зависеть от того, как будут исполняться договоренности стран ОПЕК по ограничению добычи. Мы можем увидеть по марке Brent среднегодовую цену в районе от 53 до 57 долларов за баррель. Соответственно, даже в самом худшем случае цена на марку Urals умещается в интервал от 46-48 долларов за баррель. Для сравнения: в этом году среднегодовая цена на баррель нефти колеблется в районе 41 доллара. При такой цене сохранится и спрос на российские активы, что является вторым мощным фактором поддержки рубля. Главное, чтобы не было рисков, связанных с программой Дональда Трампа, повышениями ставки ФРС, прорывом долгового пузыря в Китае. Тогда рубль будет выглядеть более привлекательно, чем многие валюты развивающихся стран», — уверен экономист Института современного развития Никита Масленников.

Получи, народ, зарплату

Рост ВВП России в 2017 году может составить 1,5%. Такой прогноз составил президент Сбербанка Герман Греф. Вторит ему и Банк России, заявляя, что к началу 2017 года инфляция в стране будет не выше 7%, а к концу года и вовсе снизится до 4%.

«Что касается инфляции, то у ЦБ остается цель добиться ее уровня в 4%. Это достижимо, но нужно учитывать настроения и ожидания бизнеса. Пока средняя экспертная оценка сводится к показателям в 4,5-4,6%, но отразится в динамике доходов и реальных зарплат, которые будут плавно возрастать и дадут прирост в 1,5-2% по отношению к уходящему году. Темпы же экономического роста зависят от цен на нефть, но впадать в нефтяное благодушие не стоит. Эти более высокие цены на нефть быстрее приближают нас к пределу потенциальных выплат, он составляет примерно 2%. Предположим, цена на Urals будет 50 долларов за баррель, тогда ВВП может получить и 1,5% роста. Но это будет означать, что мы быстро выйдем на плато, где без взвешенной экономической политики будем оставаться долгие годы. Моя оценка темпов роста на следующий год — плюс процент в лучшем случае. Все зависит от того, как быстро включатся частные инвестиции. Это будет зависеть от темпов роста инфляции, от сохранения и исполнения бюджетной дисциплины», — продолжает Масленников.

Санкции «в длинную»

Важным вопросом остается и санкционный. Приход к власти президента США Трампа вживил в сердца российской элиты надежду: ожидается, что ограничительные меры могут исчезнуть уже совсем скоро, что на экономике России отразится только положительно.

«В своих прогнозах надо исходить из того, что пока санкции останутся. Вероятность их смягчения или даже отмены усиливается, но это тоже для нас как некий подарок судьбы, фактор, который способен нас демобилизовать. Оценка ущерба от санкций дается где-то в 0,6-0,8% недополученного ВВП. Но это ведь тоже возвращается не сразу: лаг возвращения составляет год-полтора. Сразу непосредственного эффекта в 2017 году экономический рост не почувствует. Это уже история 2018 года и последующих», — добавляет Масленников.

А вот проректор РАНХиГС и заслуженный экономист РФ Андрей Марголин считает, что нужно не оглядываться на санкции, а посвятить следующий год тому, чтобы подготовить нашу экономику к более высоким темпам роста в 2018-19 годах.

«Предпосылки для этого есть. Инфляция будет снижаться, с рисками мы будем управляться и процентные ставки будут падать. Возможно, начнут запускаться те механизмы, которые уже себя оправдали. Не понимаю, почему в три раза не увеличить объем финансирования Фонда развития промышленности, который дает деньги «в длинную» под достаточно низкие процентные ставки. Почему нельзя расширить программу проектного финансирования, которая себя тоже хорошо зарекомендовала? Нажатие на инвестиционную педаль — главная предпосылка экономического роста. Российская экономика не может выдержать долгого периода полупроцентного и однопроцентного роста. Президент Путин уже всем поставил задачу: наша экономика должна расти более высокими темпами, чем мировая», — говорит он.

Жить станет лучше?

Важный вопрос в беседе с корреспондентом ФАН поднимает и экономист, заведующая кафедры стратегического планирования и экономической политики факультета государственного управления МГУ Елена Ведута. По ее словам, Россия не должна по-прежнему сидеть на сырье и поглядывать на нефтяные котировки, а развивать разные виды производств, что позволит с минимальными затратами выпускать то, что нужно россиянину.

«Хватит нам уже увлекаться субъективными оценками, экономика — это расчет показателей «выпуск» и «затраты». Мы хотим выпустить конечный продукт для людей, мы считаем затраты. И такой расчет почему-то стал немодным, а на его место приходят обсуждения того, как делить бюджет, какие развивать программы и инвестиционные проекты. Включается множество людей со своими экспертными оценками, получается полный субъективизм. В конечном счете за рублем стоит развитие нашего потребительского рынка, с его улучшенным качеством товаров, с большим выпуском продукции. Рубль едва ли сильно вырастет, но резких падений быть не должно. Несмотря даже на то, что золотовалютные резервы сокращаются, а спекулянты всегда могут вывезти валюту из страны. Экономика имеет только одну цель — улучшение жизни людей», — комментирует специалист.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.