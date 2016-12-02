Рубль вверх тянут нефть и китайцы

К середине дня рубль демонстрирует достаточно нейтральную динамику относительно доллара и евро. В фокусе - ситуация на рынке нефти, а также макростатистика Китая и России, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

К 13:20 мск Brent торгуется в районе $52,3, прибавляя около 1%. Накануне нефтетрейдеры с оптимизмом встретили соглашение ОПЕК, в среду фьючерсы на черное золото прибавили около 9%. Страны-участники картеля взяли на себя обязательство сократить добычу нефти с текущего уровня около 33,64 млн барр. в сутки до 32,5 млн барр. Обозначенный потолок будет действовать с 1 января 2017 года. Соглашение рассчитано на шесть месяцев с возможностью пролонгации еще на полгода. Договоренность была достигнута после проведения консультаций с ключевыми странами, не входящими в ОПЕК, включая Россию, которые внесут свой вклад, сократив производство на 0,6 млн барр в сутки.

Впрочем, во всем этом есть несколько интересных моментов. Во-первых, в январе добыча ОПЕК будет, по сути, сокращена до сезонного уровня. Во-вторых, Индонезия приостановила свое членство в картеле, что дает ей полное право наращивать производство нефти с уровня 722 тысяч барр в сутки в октябре. Кроме того, Ливия и Нигерия намерены увеличить объем производства до 1 млн барр в сутки и 2 млн барр в сутки соответственно. Не следует забывать и об американских сланцевиках, которые под эгидой Трампа, стремящегося к энергетической независимости США, могут продолжить восстановление добычи. Таким образом, перспективы фактической реализации соглашения ОПЕК выглядят не совсем очевидными.

В качестве позитивного фактора для рубля отметим данные по деловой активности Китая и России за ноябрь. Официальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) для перерабатывающей промышленности КНР в ноябре поднялся до 51,7 пункта (прогноз: 51 пункт). Тем временем, PMI обрабатывающих отраслей РФ увеличился до максимума с 2011 года - 53,6 пункта.

Сегодня пара USD/RUR (TOM) оттолкнулась от поддержки 63,5. В случае закрепления ниже этой отметки пара может отправиться к 62. В свою очередь, ближайшее сопротивление - 65-65,2.