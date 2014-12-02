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Ослабление курса рубля сильно повлияло на жизнь 45% россиян
Все больше россиян признают, что изменение курса рубля сильно влияет на их жизнь. По данным фонда «Общественное мнение», с июля 2014 года этот показатель вырос на 10 п.п. и составил 45%.
Согласно опросу, проведенному 16 ноября 2014 года в 43 субъектах РФ, нынешнее снижение курса рубля по отношению к доллару и евро сказывается на повседневной жизни 50% россиян. При этом снижение стоимости рубля никак не сказывается на повседневной жизни 32% опрошенных. Еще 17% респондентов затруднились с ответом.
В настоящее время за курсом рубля не следят 52% граждан РФ. Этот показатель снизился по сравнению с июльскими данными, когда изменения курса национальной валюты не интересовали 63% опрошенных.
По данным ноябрьского опроса, в настоящее время сбережения есть у 25% россиян и большинство из них держит их в рублях (93%).
«Прогнозы относительно того, как рубль поведет себя в ближайшее время, почти половина участников опроса (44%) делать не берутся, остальные несколько чаще полагают, что он будет снижаться по отношению к другим валютам, чем, что он будет расти», – говорится в пресс-релизе фонда «Общественное мнение».
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Комментарии
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гостья10:39, 03.12.2014#
Совершенно верно! Не может не сказываться рост курса доллара и падение курса рубля на всех россиянах. Просто у кого денег больше - тем вроде менее заметно. Пока. То-то одежные ритейлеры нижнего ценового сегмента собираются закрываться, т. к. одно дело их платье стоило 1500 рублей, а другое дело когда это же платье должно стоить - 3000 рублей. За 3000 рублей их покупатели такое платье не купят. И так во всем.
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Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В Р 09:46, 03.12.2014#
влияет на прямую. отпуска накрылись это мелочи. даже барахло у китайцев на рынке подорожало, а какбэ отечественных, скажем, батареек я уже лет десять не видел. бытовая техника вся растет в цене. продукты. . . сбережения которые у людей есть, теперь проедаются со страшной скоростью. строительный материал весь кнр -ю. корея. еще и царь помогает -аренда, тарифы и налоги в гору. жо касается каждого!
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Да плевать на этот доллар. Если за границу не ездить то и не нужен он совсем.