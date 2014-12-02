Ослабление курса рубля сильно повлияло на жизнь 45% россиян

Все больше россиян признают, что изменение курса рубля сильно влияет на их жизнь. По данным фонда «Общественное мнение», с июля 2014 года этот показатель вырос на 10 п.п. и составил 45%.



Согласно опросу, проведенному 16 ноября 2014 года в 43 субъектах РФ, нынешнее снижение курса рубля по отношению к доллару и евро сказывается на повседневной жизни 50% россиян. При этом снижение стоимости рубля никак не сказывается на повседневной жизни 32% опрошенных. Еще 17% респондентов затруднились с ответом.



В настоящее время за курсом рубля не следят 52% граждан РФ. Этот показатель снизился по сравнению с июльскими данными, когда изменения курса национальной валюты не интересовали 63% опрошенных.



По данным ноябрьского опроса, в настоящее время сбережения есть у 25% россиян и большинство из них держит их в рублях (93%).



«Прогнозы относительно того, как рубль поведет себя в ближайшее время, почти половина участников опроса (44%) делать не берутся, остальные несколько чаще полагают, что он будет снижаться по отношению к другим валютам, чем, что он будет расти», – говорится в пресс-релизе фонда «Общественное мнение».

ZRPRESS.RU, Владивосток.