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За декаду максимальная ставка по вкладам топ-10 банков выросла до 10,37%
Центральный банк РФ провел мониторинг максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
В первой декаде ноября максимальная ставка по рублевым вкладам топ-10 российских банков выросла с 9,72% до 9,9%, во второй декаде месяца ставка увеличилась с 9,9% до 10,07%, в третьей декаде ноября максимальная ставка по вкладам топ-10 банков увеличилась с 10,07% до 10,37%.
Мониторинг был проведен департаментом банковского надзора ЦБ РФ с использованием информации, представленной на web-сайтах следующих банков: Cбербанк России, ВТБ 24, Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, банк «Русский Стандарт», Альфа-Банк, ХКФ Банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.
Напомним, в конце апреля 2013 года начался тренд на снижение стоимости вкладов. По данным Центробанка, в первой декаде апреля 2013 года максимальная ставка по вкладам топ-10 банков составляла 9,94%. С марта 2014 года, когда ставка составляла уже 8,35%, показатель начал увеличиваться.
В 2013 году объем вкладов физлиц в российских банках вырос на 19% и составил на 1 января 2014 года 16 957,5 млрд рублей. Прошлогодний приток вкладов в абсолютной величине был рекордным за все годы. Так, прирост вкладов физлиц в 2013 году составил 2,7 трлн рублей, в 2012 году - порядка 2,3 трлн рублей, в 2011 году - 2 трлн рублей. В середине июля 2014 года Агентство по страхованию вкладов ухудшило прогноз по росту вкладов в банках РФ на 2014 год с 17-19% до 7-9%. По прогнозам Центробанка РФ, прирост вкладов в российских банках в 2014 году составит 10-12%.
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учитывая инфляцию это копейки. Вкладчик таким образом учитывая сегодняшнии реалии вряд ли сохранит накопления, а вот банки хорошо заработают на таких вкладчиках.