www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.24 р. 100 JPY: 57.39 р.
EUR: 73.72 р. 10 CNY: 97.37 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

За декаду максимальная ставка по вкладам топ-10 банков выросла до 10,37%

02 Декабря 2014, 15:07 | В России

Центральный банк РФ провел мониторинг максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.

В первой декаде ноября максимальная ставка по рублевым вкладам топ-10 российских банков выросла с 9,72% до 9,9%, во второй декаде месяца ставка увеличилась с 9,9% до 10,07%, в третьей декаде ноября максимальная ставка по вкладам топ-10 банков увеличилась с 10,07% до 10,37%.

Мониторинг был проведен департаментом банковского надзора ЦБ РФ с использованием информации, представленной на web-сайтах следующих банков: Cбербанк России, ВТБ 24, Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, банк «Русский Стандарт», Альфа-Банк, ХКФ Банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Напомним, в конце апреля 2013 года начался тренд на снижение стоимости вкладов. По данным Центробанка, в первой декаде апреля 2013 года максимальная ставка по вкладам топ-10 банков составляла 9,94%. С марта 2014 года, когда ставка составляла уже 8,35%, показатель начал увеличиваться.

В 2013 году объем вкладов физлиц в российских банках вырос на 19% и составил на 1 января 2014 года 16 957,5 млрд рублей. Прошлогодний приток вкладов в абсолютной величине был рекордным за все годы. Так, прирост вкладов физлиц в 2013 году составил 2,7 трлн рублей, в 2012 году - порядка 2,3 трлн рублей, в 2011 году - 2 трлн рублей. В середине июля 2014 года Агентство по страхованию вкладов ухудшило прогноз по росту вкладов в банках РФ на 2014 год с 17-19% до 7-9%. По прогнозам Центробанка РФ, прирост вкладов в российских банках в 2014 году составит 10-12%.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По сообщениям пресс-службы банка
Теги: Райффайзенбанк  ВТБ 24  вклады  депозиты  АСВ  ЦБ РФ  Промсвязьбанк  Альфа-банк  Газпромбанк  Банк Москвы  cбербанк  ставки  банки  прогноз  Россельхозбанк  хкф банк  банк «русский стандарт» 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним19:24, 03.12.2014#

    учитывая инфляцию это копейки. Вкладчик таким образом учитывая сегодняшнии реалии вряд ли сохранит накопления, а вот банки хорошо заработают на таких вкладчиках.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru