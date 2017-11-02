К приватизации Сбербанка еще вернутся

К вопросу приватизации Сбербанка можно будет вернуться после восстановления банковского рынка России и роста доверия к частным финансовым организациям, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РИА Новости.

Об этом глава Центробанка заявила в интервью изданию Handelsblatt. Эльвира НАБИУЛЛИНА отметила, что ЦБ как акционер Сбербанка должен учитывать отношение населения к этому вопросу. Сейчас регулятору принадлежит 52,3% голосующих акций и 50% плюс одна акция в капитале Сбербанка.

Продав даже небольшой пакет, банк России, сохранив контроль в голосах, лишится контрольного пакета в капитале.