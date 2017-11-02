www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 58.16 р. 100 JPY: 51.06 р.
EUR: 67.71 р. 10 CNY: 87.91 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Недвижимость
Распечатать

В России появится ипотека под 6% годовых

02 Ноября 2017, 18:06 | В России

Самое удивительное в том, кто предложил ее

Страж российских финансов Минфин заявил о том, что рассматривает возможность льготной ипотеки по ставке 6% годовых для отдельных категорий заемщиков за счет государственного субсидирования ставок, заявил замдиректора департамента финансовой политики Минфина Сергей Платонов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Действие госпрограммы субсидирования, по которой ипотечная ставка составляла 12% годовых, завершилось в конце 2016 г. С марта 2015 г. по этой программе выдано 513 тыс. кредитов на 928 млрд руб. "Сейчас прорабатывается вопрос об адресной поддержке отдельных категорий. Такой вариант возможен, при минимальной ставке 6%", - отметил Платонов.

По данным АИЖК, ставки по ипотеке в России снизились в январе-августе до минимального за всю историю страны уровня - 10,34% на первичном рынке и 10,7% - на вторичном.

Замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин заявил ранее, что средняя процентная ставка по ипотеке на первичном рынке составляет 9,3-9,7%, на вторичном рынке - 9,4-10%.

Стасишин добавил, что объем выданных ипотечных кредитов может оказаться рекордным в этом году - 1,8 трлн руб. Чиновник связал это с повышением доступности жилья для населения, из-за того что рост доходов опережает рост цен на квартиры.

Между тем снижение ставок по ипотеке, а также цен на недвижимость в последние десять лет означает, что недвижимость начнет дорожать, заявил ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Последняя статистика по ипотеке говорит о том, что выдача ипотеки в сентябре растет на 40% к уровню прошлого года. Я неоднократно говорил, что мы ожидаем очень сильную осень и последующие периоды с точки зрения выдачи ипотечных кредитов. Это даст большой такой толчок и в восстановление строительного сектора. Производство строительных материалов - тот фактор, который ближайшие кварталы будет очень серьезно поддерживать экономический рост", - отметил Орешкин.

"Цены (на недвижимость - прим. ред.) должны начать восстанавливаться. Они снижались последний год, они должны перейти к росту и по крайней мере соответствовать инфляционной динамике общей в экономике", - заключил министр.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: экономика  прогноз  доллар  жилье  владивосток. валюта  процент  банк  ипотека  недвижимость  статистика  рубль  Центробанк  квартира  евро  выплата  газета "Золотой Рог"  кредит  минфин  квадрат  динамика 



Новости тематики











Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru