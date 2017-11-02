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В России появится ипотека под 6% годовых
Самое удивительное в том, кто предложил ее
Страж российских финансов Минфин заявил о том, что рассматривает возможность льготной ипотеки по ставке 6% годовых для отдельных категорий заемщиков за счет государственного субсидирования ставок, заявил замдиректора департамента финансовой политики Минфина Сергей Платонов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Действие госпрограммы субсидирования, по которой ипотечная ставка составляла 12% годовых, завершилось в конце 2016 г. С марта 2015 г. по этой программе выдано 513 тыс. кредитов на 928 млрд руб. "Сейчас прорабатывается вопрос об адресной поддержке отдельных категорий. Такой вариант возможен, при минимальной ставке 6%", - отметил Платонов.
По данным АИЖК, ставки по ипотеке в России снизились в январе-августе до минимального за всю историю страны уровня - 10,34% на первичном рынке и 10,7% - на вторичном.
Замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин заявил ранее, что средняя процентная ставка по ипотеке на первичном рынке составляет 9,3-9,7%, на вторичном рынке - 9,4-10%.
Стасишин добавил, что объем выданных ипотечных кредитов может оказаться рекордным в этом году - 1,8 трлн руб. Чиновник связал это с повышением доступности жилья для населения, из-за того что рост доходов опережает рост цен на квартиры.
Между тем снижение ставок по ипотеке, а также цен на недвижимость в последние десять лет означает, что недвижимость начнет дорожать, заявил ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
"Последняя статистика по ипотеке говорит о том, что выдача ипотеки в сентябре растет на 40% к уровню прошлого года. Я неоднократно говорил, что мы ожидаем очень сильную осень и последующие периоды с точки зрения выдачи ипотечных кредитов. Это даст большой такой толчок и в восстановление строительного сектора. Производство строительных материалов - тот фактор, который ближайшие кварталы будет очень серьезно поддерживать экономический рост", - отметил Орешкин.
"Цены (на недвижимость - прим. ред.) должны начать восстанавливаться. Они снижались последний год, они должны перейти к росту и по крайней мере соответствовать инфляционной динамике общей в экономике", - заключил министр.
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