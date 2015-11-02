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Центробанк отозвал лицензии сразу у четырех банков

02 Ноября 2015, 17:35 | В России

Центральный банк с сегодняшнего дня отозвал лицензии у двух столичных кредитных организаций - "Бенифит-банка" и "Джаст Банка", а также у "Богородского муниципального банка" из Ногинска и астраханского "Агроинкомбанка". Как сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «РГ», столичные и астраханский банки проводили высокорискованную кредитную политику, указывают в регуляторе. Подмосковная организация участвовала в сомнительных операциях.

"АКБ "Бенифит-банк" (ЗАО) проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. При этом кредитная организация не исполняла требования надзорного органа о достоверном отражении в отчетности своего финансового положения, скрывая существенную потерю собственных средств (капитала) и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)", - указывают в сообщении Центрального Банка.

В ведомстве указывают, что с октября этого года от вкладчиков начали приходить жалобы на невозможность вернуть средства. Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности, добавляют в ЦБ.

"Бенефит-банк" являлся участником системы страхования вкладов. Он занимал 224 место по размеру активов среди российских банков.

Схожая ситуация сложилась и в "Джаст Банке". "Адекватная оценка принимаемых рисков и достоверное отражение стоимости активов банка приводит к снижению величины его собственных средств (капитала) до уровня ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации. При этом ООО "Джаст Банк" не исполняло требования надзорного органа о создании необходимых резервов на возможные потери, представлении отчетности, отражающей его реальное финансовое положение и наличие основания для отзыва лицензии на осуществление банковских операций, установленного частью второй статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", - сообщили в ЦБ. Банк занимал 483 место по размеру активов в России.

Коммерческий банк "Богородский муниципальный банк" из подмосковного Ногинска не проводил мероприятий, предписанных законом об отмывании средств, указывают в ЦБ. "Кредитная организация была вовлечена в проведение ее клиентами сомнительных транзитных операций в крупных объемах", - говорится в сообщении. Были и проблемы с ликвидностью - банк не мог удовлетворить требования своих кредиторов. Банк занимал 474 место по размерам активов в России. Вклады в банке застрахованы в АСВ.

Астраханский "Агроинкомбанк" предоставлял в ЦБ недостоверную отчетность, указывают в ведомстве. Когда это выяснилось, исполнения требований регулятора  по созданию необходимых резервов привело к тому, что в банке уровень собственного капитала упал ниже необходимого минимума. Также банк участвовал в сомнительных операциях. Банк занимал 581 место в стране. Вклады в нем застрахованы.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: Центробанк  банк  лицензия 



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Комментарии

  • mihailsemin21:54, 02.11.2015#

    Это уже стабильность, можно только удивится почему всего у четырех банков отозвал лицензии а не у сорока, что то в начале недели медленно разгон берет, ну нечего лиха беда начала в среду еще штук десять побреет.

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