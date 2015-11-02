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Российские нефтегазовые госкомпании открывают счета в юанях
"Башнефть", "Роснефть", "Газпром" и "Газпром нефть" открывают счета в юанях и гонконгских долларах для расчета с покупателями из региона. Таким образом, российские нефтегазовые госкомпании уходят от расчетов в долларах. В том числе, чтобы защититься от санкций.
Информация о поиске подрядчиков для открытия счетов в азиатских валютах содержится на сайте госзакупок, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на «РБК». Также о наличии открытых счетов изданию сообщили в нескольких нефтегазовых госкомпаниях.
Собеседники газеты в нефтяной сфере указывают, что крупные российские компании с госучастием пытаются минимизировать количество счетов в западных банках из-за возможных санкций. Частные нефтегазовые компании продолжают рассчитываться с китайскими контрагентами в долларах.
Сейчас расчеты в национальных валютах, в обход доллара, между российскими и китайскими компаниями набирают обороты. Сейчас это инициатива отдельных компаний. Но в дальнейшем, предполагается, такая практика станет нормой при работе между двумя странами.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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