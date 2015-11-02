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Сайты Сбербанка были отмечены в четырех номинациях премии "Золотой сайт 2015"

02 Ноября 2015, 10:58 | В России

Официальный сайт Сбербанка sberbank.ru, сайт премиальной сети «Сбербанк Первый» sberbank1.ru и web-версия годового отчета были отмечены в четырех номинациях премии «Золотой сайт 2015».

Сайт sberbank.ru был удостоен специального приза в категории «Удобный адаптивный сайт с уникальным контентом» и занял второе место в категории «Лучший адаптивный и мобильный сайт». Сайт sberbank1.ru занял второе место в категории «Лучший сайт розничного банка или страховой компании». Web-версия годового отчета получила первое место в категории «Специализированные сайты».

В апреле 2015 года сайт Сбербанка переведен на новую технологическую платформу BackBase. Новая современная платформа имеет ряд преимуществ для посетителей сайта – в первую очередь это адаптивный дизайн под мобильные устройства (смартфоны и планшеты). Также пользователь может настроить страницу сайта при помощи управляемых блоков – виджетов, чтобы в любой момент видеть нужную ему информацию. Стали удобней и сервисы сайта: поиск отделений и банкоматов, формы заказа продуктов и калькуляторы.

Премия «Золотой сайт» — старейший ежегодный конкурс интернет-проектов в Рунете. С 1997 года независимое жюри конкурса, в которое по традиции входят признанные профессионалы и авторитеты рынка, вручает призы наиболее достойным проектам.

Всего в 2015 году на конкурс «Золотой сайт» было подано более 1000 работ в двадцати номинациях.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: сбербанк  сайт 



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