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Рубль устал давить доллар

02 Октября 2017, 18:27 | В России

Китай оказывает поддержку российскому рынку, но осторожность сохраняется

Прогноз на неделю: Разнонаправленные факторы, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Поддержку настроениям инвесторов будут оказывать макроданные из Китая по производственному сектору, а также неожиданное решение Народного банка Китая снизить норму резервирования для некоторых видов кредитования. При этом сдерживать позитив будет предстоящая в ближайшие пару недель номинация нового главы ФРС, который может оказаться более склонным к агрессивному ужесточению денежно-кредитной политики.

Напомним, полномочия Джанет Йеллен заканчиваются 3 февраля 2018 г. Цены на нефть корректируются после мощного ралли, а также в свете сигналов небольшого повышения добычи ОПЕК в сентябре. Из макроданных на этой неделе наиболее значимыми представляются: индекс ISM для производственной сферы США, объем заказов на товары длительного пользования и статистика по рынку труда за сентябрь. Инвесторы ожидают выступлений Джанет Йеллен и Джерома Пауэлла (считается одним из кандидатов на пост председателя ФРС) и Уильяма Дадли.

Рост в США и Японии. Американские рынки акций завершили пятницу в плюсе (DJIA +0.11%, S&P 500 +0.37%, NASDAQ +0.66%). Японский Nikkei повышается (+0.15%). Китайские и гонконгские рынки закрыты на недельные каникулы в связи с национальным праздником. Фьючерсы на S&P 500 повышаются (+0.06%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $56.53 за барр. – ниже открытия.

Обзор минувшей недели: Под влиянием динамики нефти. Российские индексы завершили неделю ростом под влиянием повышением нефтяных котировок и улучшения динамики: сокращение навеса предложение, прогноз роста спроса (МЭА) и сигналы продления с возможным увеличением объема сокращения добычи ОПЕК до конца 2018 г. указывают на то, что нефтяные цены могут удержаться на отметке $57-60 за барр. Налоговая реформа Трампа дает надежды на новый стимул роста американской экономики с последующим позитивным влиянием на мировой ВВП. Тем не менее оптимизм инвесторов ограничивался сохранением напряженности в отношениях США и Северной Кореи, а также перспективами третьего повышения ключевой ставки в США в этом году на фоне сильных данных по ВВП страны (+3.1% г/г во 2К17, лучше прогнозов).

По итогам недели: Цены на нефть Brent (+1.1% до $57.5 за барр.), рубль ослаб к доллару до 57.55, РТС (+1.2%), ММВБ-50 (+1.2%).

Марк БРЭДФОРД, аналитик БКС Глобал Маркетс, специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: рубль  прогноз  Центробанк  евро  нефть  фьючерс  динамика  экономика  brent  акции  доллар  баррель  валюта  трамп  статистика 



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