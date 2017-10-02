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В октябре курс доллара будет тяготеть к этой цифре
Вероятно ослабление российской валюты к доллару и евро
По нашим оценкам, в октябре вероятно небольшое ослабление рубля к доллару и евро. Курс доллара будет тяготеть к 60 рублям, евро – к 70, сообщает деловая «Золотой Рог». При этом увереннее в динамике будет себя чувствовать доллар, который в последнее время укрепляется на мировом рынке. От Федрезерва США продолжают поступать сигналы об ужесточении монетарной политики, вероятность повышения ставки в декабре, по опросам, превышает 80%.
На этом фоне евро выглядит несколько слабее, поскольку существует неопределенность относительно планов по сворачиванию стимулирующих мер ЕЦБ. Возможные действия и высказывания ЕЦБ в сторону постепенного сворачивания стимулирования будут оказать поддержку евро на валютном рынке.
Важнейшим фактором движения валютных пар будет динамика стоимости нефти. Ключевыми в предстоящем месяце станут новости по поводу реализации и возможных сроков завершения соглашения ОПЕК +, а также данные по запасам и добыче США. Скорее всего, заметного позитива для нефти, забравшейся к локальным экстремумам, а соответственно для рубля мы здесь не увидим, впрочем, для сильных просадок «черного золота» поводов тоже пока не просматривается.
В ближайшие недели вероятна небольшая техническая коррекция в нефти, но по достижении уровней $53-54 Brent может затем вновь стабилизироваться вблизи отметки $55. При этом в отдельные периоды под влиянием новостного фона волатильность нефтяного рынка может вызвать в парах рубль-доллар и рубль-евро разнонаправленные колебания в пределах 3-5%.
Еще один фактор, который может оказывать давление на рубль осенью – это снижение спроса на операции carry-trade, которое наблюдается на фоне монетарных изменений, то есть по мере постепенного снижения ставок Банком России. По нашим оценкам, до конца года, учитывая замедление темпов инфляции, регулятор может сократить ставку до 8%.
Текущие курсовые уровни можно использовать для частичного формирования валютной позиции. Ее оптимальная доля в структуре сбережений человека, живущего и расходующего деньги в России, составляет 40%. В рублях целесообразно хранить не менее 60%.
Олег САФОНОВ, управляющий директор «БКС Ультима», специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.
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и так все знают что рупь обречен просто держат с потом на лбу изза выборов и для того чтоб вытянуть валюту из народа так как дефецит валют страшный в банковском секторе