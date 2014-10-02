Moody's подтвердило негативный прогноз развития российской банковской системы

Международное агентство Moody's Investors Service считает, что прогноз развития банковской системы России на ближайшие 12-18 месяцев остается «негативным», сообщается в пресс-релизе агентства. Moody's объясняет это тем, что продолжающееся ухудшение операционной среды, в которой функционируют банки, приведет к негативным последствиям для качества их активов и прибыльности. Россия имеет в настоящее время рейтинг Baa1, прогноз «негативный».

Как отмечается, «негативный» прогноз отражает сохранение геополитической напряженности и влияние экономических санкций, усиливающих замедление темпов роста российского ВВП.

В агентстве отмечают, что наряду с вероятным повышением доли проблемных кредитов и необходимостью увеличения резервов на возможные потери по ссудам началось ухудшение условий оптового фондирования для российских банков. Основными причинами этого назвали ограничение доступа на международные рынки капитала и повышение стоимости фондирования на внутреннем рынке.

Эксперты подчеркивают, что даже в отсутствие дальнейшей эскалации украинского конфликта и введения дополнительных экономических санкций текущие тенденции указывают на замедление темпов экономического роста в России, ухудшающее и без того неблагоприятные кредитные условия и инвестиционный климат в стране.

В агентстве отмечают, что меры поддержки, оказываемые правительством, лишь частично смягчают факторы негативного влияния. В первом полугодии 2014 года ведущие банки заявили о резком увеличении расходов, связанных с резервированием, и ожидается, что из-за ухудшения кредитных условий доля проблемных кредитов в течение последующих 12-18 месяцев вырастет до 9,5 процента против 7 процентов на конец 2013 года.

Также Moody's напомнило о «хронических проблемах российской банковской системы», к которым оно отнесло «высокие уровни концентрации на отдельных заемщиках и крупные кредиты, выданные связанным сторонам». Как отметили авторы доклада, эти проблемы продолжают усиливать риски, связанные с качеством активов. Соответственно, в дополнение к росту стоимости фондирования, увеличение резервов на возможные потери по ссудам приведет к снижению чистой прибыли банков, которая уже снизилась в первом полугодии 2014 года, полагают в агентстве.

Вместе с тем, коэффициент достаточности капитала банковского сектора на июнь 2014 года составлял 12,8 процента. «Таким образом, капитализация российской банковской системы остается на уровне, сопоставимом с другими банковскими системами развивающихся рынков. Однако сложные макроэкономические условия, тенденция к ухудшению качества активов и снижение внутренней способности генерировать капитал будут и далее оказывать негативное влияние на уровень капитализации банковской системы в течение прогнозного периода», — считают в Moody's.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.