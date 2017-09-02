Рубль начал стремительно дорожать

Доллар впервые с июня опустился ниже 58 руб. В ходе торгов на Московской бирже курс американской валюты достигал 57,98 руб. Курс единой европейской валюты остановился в район 69 руб., сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Укреплению рубля способствовал бурный рост цен на нефть. Неожиданно для многих котировки "черного золота" взлетели почти на 4% и достигли отметки $52,80.

После истечения очередного фьючерсного контракта трейдеры перешли к активным действиями и начали отыгрывать все те факторы, которые игнорировались до этого, в частности последствия урагана "Харви" в США. Так, Министерство энергетики США объявило в четверг, что продаст 500 тыс. баррелей сырой нефти из своего стратегического резерва. В заявлении говорится, что данные объемы поставят через трубопровод Colonial на НПЗ Phillips 66 в Луизиане, который не был затронут ураганом. Минэнерго США обеспокоено резким ростом цен на бензин, которые подорожали до двухлетнего максимума.

Нефтепереработка в США из-за закрытий многих НПЗ упала до семилетнего минимума - до 4,25 млн баррелей в сутки.

Несмотря на это, информационный фон для рынка нефти был крайне негативным. Аналитики старательно пытались всем доказать, что закрытие НПЗ приводит к росту избытка цен на нефть, поэтому цена барреля и снижалась, однако по какой-то "таинственной" случайности сразу после экспирации ситуация изменилась.

Цены достигли верхней границы канала. Если движение продолжится, то, по мнению экспертов, велика вероятность, что уже в обозримом будущем котировки достигнут отметки $55-56.

Еще о рынке нефти. В августе России перевыполнила план по сокращению объемов добычи, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По итогам месяца наша страна добывала 1 млн 489 тыс. тонн в сутки, что почти на 3% ниже уровня октября 2016 г., взятого за базу в соглашении с ОПЕК.

Впрочем, здесь важно отметить особенности статистики. Официальная российская статистика ведет учет добычи в тоннах, в то время как ОПЕК - в баррелях. В Минэнерго РФ неоднократно подчеркивали, что использовать коэффициент 7,33, применяемый для перевода экспортной российской нефти Urals из тонн в баррели, нельзя. Об этом же ТАСС говорил и глава Минэнерго Александр Новак. По его словам, "средний коэффициент есть, но когда речь идет о добыче, то к каждому виду нефти применяется свой коэффициент".

В октябре, по его словам, Россия добывала 11,247 млн баррелей. В начале августа Минэнерго представило данные в ОПЕК о том, что в июле добывала 10,950 млн. Разница в этих цифрах составляет 297 тыс., что почти соответствует размеру квоты.

Другой аналитический центр - Международное энергетическое агентство (МЭА) - оценил июльскую добычу России в 11,321 млн баррелей. По данным агентства, Россия в июле выполняла соглашение с ОПЕК на 92%, снизив добычу на 276 тыс. баррелей от 11,597 млн в октябре. Согласно данным статистики на конец августа почти все крупные нефтяные компании страны удерживали добычу в рамках квоты. Так, среднесуточная добыча у "Роснефти" (без учета "Башнефти") составила 515 тыс. тонн против 512 тыс. тонн в середине месяца. Добыча "ЛУКойла" сохранилась на уровне 222,6 тыс. тонн и "Сургутнефтегаза" - 164,5 тыс. тонн. Как сообщалось ранее, Россия и ОПЕК продлили действие соглашения об ограничении добычи еще на девять месяцев с 1 июля до конца марта 2018 г. на прежних условиях. По словам министра энергетики Александра Новака, российские нефтяники поддержали позицию Минэнерго о необходимости продления договоренности.