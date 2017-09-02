Россиян избавят от одного налога

Минэкономразвития (МЭР) РФ предложило не облагать движимое имущество налогом на имущество организаций, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

По данным агентства «Прайм», такую инициативу содержит новый проект поправок в Налоговый кодекс. По мнению авторов документа, такая мера простимулирует обновление основных фондов, положительно повлияет на процесс модернизации производств, а также позволит нарастить инвестиции хозяйствующих субъектов в реальный сектор экономики.

Пока движимое имущество тоже не облагается налогом на имущество предприятий, но со следующего года этот вопрос будет передан на усмотрение регионов.

Ранее глава МЭР Максим Орешкин заявил, что в его ведомстве этот налог считают вредным. По его мнению, есть опасность, что какой-либо регион может не понять последствий введения налога, и это приведет к его отставанию в области инвестиционной активности.