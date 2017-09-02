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Россиян избавят от одного налога

02 Сентября 2017, 16:14 | В России

Минэкономразвития (МЭР) РФ предложило не облагать движимое имущество налогом на имущество организаций, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

По данным агентства «Прайм», такую инициативу содержит новый проект поправок в Налоговый кодекс. По мнению авторов документа, такая мера простимулирует обновление основных фондов, положительно повлияет на процесс модернизации производств, а также позволит нарастить инвестиции хозяйствующих субъектов в реальный сектор экономики.

Пока движимое имущество тоже не облагается налогом на имущество предприятий, но со следующего года этот вопрос будет передан на усмотрение регионов.

Ранее глава МЭР Максим Орешкин заявил, что в его ведомстве этот налог считают вредным. По его мнению, есть опасность, что какой-либо регион может не понять последствий введения налога, и это приведет к его отставанию в области инвестиционной активности.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: статистика  трамп  правительство  валюта  налог  баррель  доллар  акции  brent  экономика  динамика  фьючерс  орешкин  нефть  имущество  евро  Центробанк  прогноз  рубль 



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