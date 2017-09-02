Владивосток создаст собственную криптовалюту?

Россия станет самым передовым государством мира в случае создания крипторубля. Об этом в интервью РИА Новости заявил руководитель инвестиционно-корпоративного бизнеса Sberbank CIB Игорь БУЛАНЦЕВ, сообщает Деловая газета «Золотой Рог», со ссылкой на lenta.ru

Если Россия сделает крипторубль, мы будем самым прогрессивным государством, самым передовым. Вопрос в определении правил: как он будет регулироваться, какие будут правила, что это даст», — приводит агентство его слова.

Буланцев также констатировал, что пока законодательного определения криптовалют в России нет. Его появление станет «очень позитивной историей» и повысит имидж страны, уверен он.

О создании крипторубля ранее говорил первый вице-премьер Игорь ШУВАЛОВ. 29 августа глава Внешэкономбанка (ВЭБ) Сергей ГОРЬКОВ сказал, что Россия может стать мировым лидером в сфере развития технологии блокчейн.

В будущем Москва и другие города смогут начать выпуск собственной криптовалюты. Возможность этого допустил председатель Внешэкономбанка (ВЭБа) Сергей Горьков в ходе открытого разговора с основателем блокчейн-платформы Ethereum Виталием Бутериным, сообщает Rambler News Service.

По словам Бутерина, криптовалюты вряд ли смогут полностью заменить другие виды денег. «Я думаю, что через 20, 30 или 40 лет у нас будет очень много разных видов валют в одном кошельке», — сказал он.

В будущем даже города могут начать выпуск собственных криптовалют, предположил Бутерин. «Moscowcoin, например», — отметил Горьков.

Кстати, в конце августа агентство Bloomberg сообщило о предложении создать в Эстонии фонд национального благосостояния, который пополнялся бы за счет продажи населению национальной криптовалюты — эсткоинов (Estcoin).

В Минфине также заявили о необходимости регулировать цифровые валюты как финансовый актив. Кроме того, в ведомстве Антона СИЛУАНОВА считают, что покупать их должны только квалифицированные инвесторы.