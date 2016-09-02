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В России с октября начнется выдача карт "Мир"
Сбербанк в сентябре начинает пилотный выпуск карт национальной платежной системы "Мир", с октября карты "Мир" будут доступны клиентам по всех отделениях банка, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РИА Новости и пресс-службу крупнейшего российского банка.
"Пилот по эмиссии карт "Мир" Сбербанк начнет в сентябре этого года, выпуск будет ограниченным. С октября карты "Мир" будут доступны клиентам во всех отделениях банка. Старт пилота по эквайрингу карт "Мир" мы начнем во второй декаде сентября. К концу года 50% наших pos-терминалов и все банкоматы будут принимать карты "Мир", - сказали в пресс-службе банка.
Глава Сбербанка Герман Греф ранее во вторник сообщил журналистам, что функционал карт "Мир" пока еще недостаточен для запусков на их базе проектов крупнейшего российского банка. Но уже к концу 2016 года карты "Мир" станут более функциональны и Сбербанк сможет использовать платежную систему "Мир", а не, например, MasterCard, в своих проектах, добавил он.
Напомним, платежная система "Мир" - российская национальная платежная система, ее оператором является НСПК, которая была создана летом 2014 года после того, как у российских банков из-за санкций США возникли проблемы с международными платежными системами Visa и MasterCard. До конца 2016 года планируется выпуск 16 миллионов карт "Мир".
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