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В сентябре в России объем рынка ипотеки составит 97,4 млрд рублей
Согласно Индексу состояния ипотечного рынка DeltaCredit в сентябре 2013 года прогнозируется объем выданных ипотечных кредитов в размере 97,4 млрд. рублей. Это на 11,5% превышает аналогичный показатель 2012 года, когда объем выдачи ипотеки составил 87,3 млрд рублей.
Отметим, прогноз аналитиков банка DeltaCredit на август составлял 111,2 млрд рублей.
DeltaCredit ожидает, что в 2013 году общий объем выданных ипотечных кредитов составит 1,2 трлн рублей. По прогнозам АИЖК, выдача ипотечных кредитов в 2013 году может превысить 1,2 трлн. рублей, а ставка по рублевым ипотечным кредитам в 2013 году будет находиться в диапазоне 12,5-13% годовых.
По данным ЦБ, в январе-июне 2013 года российские банки выдали физлицам 335 080 ипотечных жилищных кредитов в рублях на 535 058 млн. рублей. Средневзвешенная процентная ставка составила 12,7%.
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