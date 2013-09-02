В сентябре в России объем рынка ипотеки составит 97,4 млрд рублей

Согласно Индексу состояния ипотечного рынка DeltaCredit в сентябре 2013 года прогнозируется объем выданных ипотечных кредитов в размере 97,4 млрд. рублей. Это на 11,5% превышает аналогичный показатель 2012 года, когда объем выдачи ипотеки составил 87,3 млрд рублей.



Отметим, прогноз аналитиков банка DeltaCredit на август составлял 111,2 млрд рублей.



DeltaCredit ожидает, что в 2013 году общий объем выданных ипотечных кредитов составит 1,2 трлн рублей. По прогнозам АИЖК, выдача ипотечных кредитов в 2013 году может превысить 1,2 трлн. рублей, а ставка по рублевым ипотечным кредитам в 2013 году будет находиться в диапазоне 12,5-13% годовых.



По данным ЦБ, в январе-июне 2013 года российские банки выдали физлицам 335 080 ипотечных жилищных кредитов в рублях на 535 058 млн. рублей. Средневзвешенная процентная ставка составила 12,7%.

ZRPRESS.RU, Владивосток.