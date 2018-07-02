Нефть увлекла рубль за собой

Рубль дорожает, несмотря на нестабильность в мире из-за торговых войн

Прогноз на неделю: Цены на нефть, оттепель. Рост цен на нефть к уровню $78-79 за барр. и перспективы их дальнейшего повышения позитивны для российского бюджета, однако оптимизм на рынках ограничен эскалацией протекционистских мер со стороны ключевых экономик против политики Трампа America First (приоритетность внутренних интересов США), сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Слабые результаты индексов PMI Китая (официальный и Caixin) указывают на риск замедления роста из-за угрозы торговых войн, что заставляет инвесторов с осторожностью подходить к развивающимся рынкам. При этом поддержку настроениям на рынках может оказать снижение градуса русофобии: российские инвесторы возлагают надежды на саммит Путина и Трампа 16 июля, который может стать первым шагом к сближению в отношениях двух стран.

Котировки Brent снова повышаются в свете снижения числа буровых установок (Baker Hughes) и перебоев в поставках в ряде стран как реальных (Канада, Ливия и Венесуэла), так и потенциальных (США потребовали 100%-ного запрета на импорт иранской нефти к 4 ноября). Дальнейший рост цен возможен, если согласованного ОПЕК+ увеличения добычи окажется недостаточно для покрытия дефицита. При этом инвесторы будут следить, ответит ли Саудовская Аравия на призыв США нарастить добычу для компенсации выпадающей иранской нефти.

Риски торговых войн увеличиваются. 1 июля Канада ответила на введение пошлин США против стали, введя тарифы на американскую продукцию на сумму $16.6 млрд, а Трамп, в свою очередь, угрожает наложить новые пошлины на импорт автомобилей. К концу недели торговые разногласия между США и Китаем усилятся: Вашингтон намерен ввести 25%-ную пошлину против товаров из Китая на $34 млрд (летом могут быть наложены дополнительные пошлины на товары стоимостью $16 млрд). В ответ Китай в тот же день введет свои пошлины на продукцию из США.

Рост в США, снижение в Азии. США (S&P 500 +0.08%, DJIA +0.23%, NASDAQ +0.09%). Азия (Hang Seng закрыт, Shanghai -0.93%, Nikkei -0.97%). Фьючерсы на S&P 500 (-0.35%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $78.15 за барр. – ниже открытия.

Вчера: Волатильность, но потенциал роста ограничен торговыми войнами, укреплением доллара. Потепление в антироссийской позиции Запада становится все более вероятным после объявления о том, что президенты Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Хельсинки 16 июля, а также в свете выражения готовности ЕС развивать двухсторонние отношения с регионами по своему выбору (без сомнения, имеется в виду Россия). Тем не менее угроза эскалации торговых войн, риски ужесточения монетарной политики ФРС и, как следствие, замедления роста мировой экономики оказались слишком серьезными факторами давления.

По итогам недели: Цены на нефть Brent (+5.2%% до $79.4 за барр.), рубль укрепился к доллару до 62.78, РТС (+2.6%), индекс МосБиржи (+2.1%).