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"Золотая корона" вышла вперед в битве за национальную платежную систему
Платежная система «Золотая корона» оказалась более готовой к тому, чтобы стать платформой для Национальной системы платежных карт (НСПК), чем ее главный конкурент - ОАО «УЭК». Таковы данные анкетирования участников экспертной группы по выбору технологической основы для НСПК при Банке России. В ближайшие дни регулятор выберет, кто станет основой национальной системы, пишет РБК.
На прошлой неделе в Банке России состоялось заседание рабочей группы по выбору технологической основы для НСПК. В группу входят представители ЦБ и правительства, крупнейших банков, платежной отрасли (Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ24, Альфа-Банк, Банк Москвы, Промсвязьбанк, Московский индустриальный банк, Объединенная расчетная система, лоббистские организации - Ассоциация российских банков, Ассоциация «Россия», оба Национальных платежных совета).
Как рассказали РБК присутствовавшие на заседании участники группы, на нем были подведены итоги анкетирования. Каждый из участников в конце прошлой недели заполнил анкету и сдал ее в ЦБ. Анкета включает в себя три основных параметра для оценки УЭК и «Золотой короны» в качестве платформы для НСПК. Первый - это платежное приложение, эксперты по балльной системе оценивали юрисдикцию и компетенцию разработчика и владельца, количество карт, на которых используется приложение, и количество банкоматов, которые эти карты принимают. Второй параметр - это программное обеспечение (ПО) для выполнения функций операционного и платежного клирингового центра (оценивались владелец и разработчик ПО, лицензионное соглашение об использовании ПО). Третий параметр - интегральная микросхема, или чип (оценка по компании - производителю чипа, возможности размещения различных по объему приложений на чипе и др.).
По каждому из параметров участники анкетирования выставляли оценки от нуля до двух баллов, финальный результат получался как среднее арифметическое. Максимально можно было набрать два балла, такой оценки не получила ни одна из систем. Как рассказали РБК два участника совещания, «Золотая корона» получила больше баллов. «Отрыв небольшой, он составил примерно одну десятую балла», - говорит один из них, добавляя при этом, что в примечании к заключению сказано, что некоторые ответы экспертов содержали противоречивые оценки. Тем не менее в заключении говорится, что обе платформы готовы стать основой для национальной платежной системы.
Теперь экспертная комиссия при ЦБ должна решить, кто больше подходит на роль платформы для национальной системы. Окончательное решение должно быть принято до 1 июля этого года. «Не исключено, что обе системы смогут поучаствовать в построении НСПК, так как явных преимуществ одной системы перед другой нет, они выступают примерно на равных», - говорит один из участников совещания.
Эксперты считают, что по некоторым параметрам обе системы можно совместить для построения НСПК. «Нужно сначала понять, что выбирать из УЭК и «Золотой короны». Если выбирать чип и платежное приложение, можно и наверное нужно использовать готовые наработки, если мы хотим создать российское независимое ни от кого самостоятельное платежное приложение стандарта EMV. И здесь теоретически можно не выбирать одно и другое, а брать оба приложения, хотя это представляется крайне странным», - говорит генеральный директор компании объединенных кредитных карточек (UCS) Владимир КОМЛЕВ. Но если, по его словам, речь идет о процессингово-клиринговой составляющей, то это другой разговор. «Это в первую очередь программные продукты, где обрабатываются транзакции, а также инфраструктура, которая поддерживает этот процессинг (система коммуникаций, построенные data-центры, операционные процессы, система сохранности данных и обеспечения безопасности информации). Это инфраструктурная часть процессингово-клиринговой составляющей НСПК, и я слабо себе представляю, как можно выделить эти платформы из существующих компаний», - отмечает Комлев.
По мнению предправления Национального совета финансового рынка Андрея ЕМЕЛИНА, с точки зрения политэкономической составляющей возможное решение взять наработки обеих систем может оказаться наиболее приемлемым, чтобы никого не ущемить.
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