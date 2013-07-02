Новая пенсионная система: зачем, простите, козе баян?

На селекторной видеоконференции, объединившей отделения ПФР субъектов России, был представлен новый порядок формирования пенсионных прав граждан и назначения трудовой пенсии по старости, которые предполагается ввести с 1 января 2015 года. Кроме того, был презентован так называемый «Пенсионный калькулятор». Сразу после этого действа корреспондент «ЗР» попробовал посчитать свою будущую пенсию. И ужаснулся… Но обо всем по порядку.

Как известно, сегодня размер трудовой пенсии по старости зависит прежде всего от объема страховых взносов, которые работодатели уплачивают за работника в систему обязательного пенсионного страхования. Длительность же трудового стажа на размер пенсии практически не влияет. Выходит, что пенсионные выплаты гражданам, имеющим незначительный трудовой стаж, осуществляются практически в том же объеме, что и работникам с длительным трудовым стажем.

Согласно новым правилам, размер пенсии напрямую будет зависеть от продолжительности общего трудового и нетрудового стажа и размера заработной платы, с которой работодатель уплачивает страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования, за каждый год. То есть чем выше зарплата и продолжительнее общий стаж, тем выше будет размер трудовой пенсии по старости.

Впервые вводится понятие «годовой пенсионный коэффициент», которым оценивается каждый год трудовой деятельности гражданина. Он равен отношению заработной платы гражданина, с которой уплачивались взносы в систему обязательного пенсионного страхования, и максимальной зарплаты, с которой работодатель уплачивал страховые взносы в систему ОПС. Будет действовать закономерность: чем выше зарплата, тем выше годовой пенсионный коэффициент.

Важно отметить, что по новым правилам трудовая пенсия будет назначена в повышенном размере, если общий страховой стаж к дате назначения трудовой пенсии будет более 35 лет. Так, за каждый год трудового стажа от 30 до 40 лет для женщин, от 35 до 45 лет для мужчин дополнительно начисляется один пенсионный коэффициент.

Также в новых правилах расчета страховой (трудовой) пенсии в стаж работы засчитываются такие периоды жизни человека, как срочная служба в армии и отпуск по уходу за детьми (декрет). Планируется за каждый год срочной воинской службы начислять пенсионные коэффициенты исходя из условной зарплаты в один минимальный размер оплаты труда. Что же касается отпуска по уходу за ребенком, планируется учитывать период декретных отпусков по уходу за тремя детьми в сумме до 4,5 лет, который будет засчитываться в трудовой стаж.

Ко всему прочему, появляется стимул более позднего выхода на пенсию. По новой формуле, размер пенсии значительно увеличивается, если гражданин работает после достижения пенсионного возраста и не обращается за назначением трудовой пенсии. Таким образом, за каждый год более позднего обращения за назначением пенсии страховая пенсия увеличивается на соответствующие премиальные коэффициенты.

Условия разработки новых пенсионных правил озвучил замминистра труда и соцзащиты РФ Андрей ПУДОВ:

- Работа Министерства труда и социальной защиты РФ направлена на долгосрочное развитие пенсионной системы. Приоритетными направлениями реализации стратегии являются: создание необходимых условий для сбалансированности пенсионной системы, сохранение приемлемого уровня страховой нагрузки на работодателей и нагрузки на федеральный бюджет, обеспечение минимальных гарантий пенсионного обеспечения гражданина на уровне не ниже величины прожиточного минимума пенсионера. Стоит сделать акцент на необходимости повышения роли стажа при формировании пенсионных прав и расчете размера пенсии, а также обеспечении адекватности пенсионных прав заработной плате.

Важной частью видеоконференции стала презентация проекта «Пенсионный калькулятор» (его можно найти на сайте ПФР www.pfrf.ru). Данная разработка предназначена для расчета условного размера трудовой пенсии по старости по действующей пенсионной формуле и формуле, которая в настоящее время разрабатывается правительством РФ. Согласно проекту гражданам предлагается ввести в специальные поля информацию о себе, влияющую на размер будущей пенсии: пол, год рождения, официальная зарплата в рублях, планируемое количество детей и т.д. Калькулятор поможет смоделировать трудовой путь гражданина, определить оптимальную продолжительность трудового стажа, показать, как увеличивается размер пенсии при общем стаже более 30-35 лет и при более позднем выходе на пенсию. Все расчеты производятся в действующих ценах 2013 года.

Однако данный калькулятор не предназначен для расчета размера пенсий нынешних пенсионеров, граждан, которым до выхода на пенсию осталось менее трех лет, а также инвалидов, нетрудоспособных граждан и граждан, потерявших кормильца, военнослужащих, сотрудников силовых ведомств, индивидуальных предпринимателей, работников вредных и опасных производств.

В итоге под всеми выступлениями черту подвел министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, сделав обобщение:

- Новая пенсионная формула не подразумевает повышения пенсионного возраста. Сохранится принцип: пенсия не должна быть ниже прожиточного минимума. Также при введении новых правил обязательным остается принцип сохранения пенсионных прав: все пенсионные права, сформированные до даты перехода на новую формулу, фиксируются, сохраняются и не могут быть уменьшены.

Новая пенсионная формула вступит в силу 1 января 2015 года. А это значит, что в период с 2013 по 2014 годы необходимой станет разъяснительная работа с будущими пенсионерами. Однако сочтут ли граждане РФ новые пенсионные правила лучше тех, которые действуют на сегодняшний день, примут ли их? Этот вопрос еще придется рассмотреть Министерству труда и соцзащиты РФ как один из наиболее актуальных.

Сразу после этого мероприятия журналисты редакции «ЗР» посчитали на «Пенсионном калькуляторе» свои будущие пенсии. Понятное дело, гипотетические, поскольку слишком много факторов влияют на расчеты. Оказалось, что в основном нашей пишущей братии, которая активно инвестирует и участвует во всяких софинансированиях (деловые же журналисты!), «грозит» пенсия, внимание, от 12 до 17 тыс. рублей, что чуть выше нынешней средней по региону. Поэтому закончить материал о новой пенсионной системе хочется далекой от мира финансов фразой: а зачем, простите, козе баян?

Анжелика ВАСЬКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.