Жители России смогут открывать счета и вклады без визита в банк

Совсем скоро у россиян появится возможность открывать счета и получать другие банковские услуги дистанционно, без единого визита в банк.

Эта идея сейчас широко обсуждается в экспертном сообществе. Не исключено, что законопроект, позволяющий кредитным организациям проводить удаленную идентификацию клиентов, может быть принят до конца года, пишет "РГ". Об этом на международной конференции "Банковские карты: практика и трансформация" в Москве сообщил глава Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков.

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы максимально упростить идентификацию лиц, которые в том числе будут открывать в банках счета и работать с ними с использованием платежных карт. Хотим добиться возможности удаленной идентификации граждан без бумажного сопровождения этой процедуры", - уточнил Аксаков.

Эта работа, по его словам, уже близка к завершению. "Полагаю, что уже в текущем году мы сможем внести изменения в законодательство, которые позволят с использованием электронной цифровой подписи значительно упростить идентификацию и вообще работу с платежными инструментами у нас в стране", - подчеркнул он.

Банковскими услугами, по оценке Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), в России пользуется около 80 процентов населения. При этом все популярнее у жителей страны становятся банковские карты. Помешать их распространению, похоже, уже не могут никакие внешние факторы. Любопытный факт: несмотря на то, что банков, выпускающих платежные карты, только за прошлый год стало меньше на 12 процентов, количество эмитированных карт за это время выросло на 16 миллионов - до 244 миллионов штук. Оборот по ним тоже увеличился: с 6,4 триллиона в 2014-м до 8,7 триллиона рублей в 2015 году.

Центробанк, в свою очередь, отмечает рост доли безналичных операций по картам в числе общих транзакций. "За последние пять лет она увеличилась с 32 до 75 процентов по количеству и с 13 до 40 процентов по сумме. Тенденция налицо и не может не радовать", - отметил заместитель директора департамента национальной платежной системы Банка России Олег Перестенко.

Все чаще жители нашей страны используют карты для оплаты различных товаров и услуг. "Если сравнить опять же с 2010 годом, рост в 4,5 раза. В 2015 году на такие операции пришлось 22,5 процента от всех операций по картам. Пока это меньше четверти, но это та тенденция, которую мы бы хотели развивать и поддерживать", - подчеркнул замдиректора департамента Банка России.

Он добавил, что расширяется и спектр операций, которые совершают граждане с использованием карт. Это транзакции, связанные с переводом денег с карты на карту, с перечислением с карт средств на благотворительные программы, уплата различных взносов. Здесь рост весьма значительный: за последние пять лет более чем в 30 раз по количеству и столько же - объему. "Резюмируя, можно сказать, что мы видим устойчивую тенденцию сокращения использования наличных там, где это возможно", - констатировал Олег Перестенко.

Кому-то может показаться, что развитие электронных платежей - просто модный тренд. Но, оказывается, этот сегмент имеет огромное значение для экономики. По оценкам экспертов, электронные платежи за последние пять лет дали ВВП России дополнительно 25 миллиардов рублей.

Между тем свыше 23 тысяч банкоматов и около 40 тысяч POS-терминалов в России уже готовы принимать карты "Мир" национальной системы платежных карт (НСПК). Об этом сообщил Олег Перестенко. Сотовые операторы и авиаперевозчики, по его словам, уже начали принимать такие карты к оплате. К платежной системе "Мир", по информации ЦБ, подключились 60 российских банков. При этом 24 банка завершили тестирование карт платежной системы "Мир" в своей инфраструктуре и начали адаптировать под нее свою банкоматную и терминальную сеть. НСПК, напомним, создавалась для обеспечения бесперебойности, эффективности и доступности оказания услуг по переводу денежных средств внутри России. Появление НСПК стало особенно актуальным после того, как в марте прошлого года платежные системы Visa и MasterCard прекратили обслуживание карт российских банков, в отношении акционеров которых были введены западные санкции.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.