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Россияне получили возможность вернуть деньги за навязанную страховку
С 1 июня россияне получили возможность отказаться от навязанной страховки. Соответствующее указание Банк России разработал еще в конце прошлого года, но страховые компании получили отсрочку до конца мая, чтобы перестроить свою работу.
Законодательство и раньше запрещало заставлять клиентов заключать договор добровольного страхования для оказания какой-либо услуги. Однако доказать сам факт принуждения к сделке было сложно, сообщает РИА Новости.
В результате во многих регионах автовладельцы могли купить полис ОСАГО только приобретя в нагрузку, например, страховку от несчастного случая. Клиентам некоторых банков из-за отказа заключить дополнительный договор могли отказать в выдаче кредита.
Теперь отказаться можно будет практически от всех популярных видов страхования: жизни, от несчастных случаев и болезней, медицинского страхования, автокаско, страхования финансовых рисков и некоторых других.
Клиент сможет расторгнуть договор в течение пяти рабочих дней с момента его заключения, но только если за этот период не произошел страховой случай.
Если за пять дней договор не вступил в силу, то страховщики будут обязаны вернуть деньги в полном объеме. Если же документ начал действовать, то компания вправе удержать часть денег.
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