Центробанк с 1 июня приостановил проведение годовых аукционов РЕПО в валюте

Банк России с 1 июня приостановил проведение аукционов РЕПО в иностранной валюте на срок 364 дня с учетом изменений конъюнктуры валютного рынка. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу Банка России.

"В случае принятия решения о возобновлении проведения указанных операций соответствующая информация будет опубликована в установленном порядке, - говорится в сообщении.

Напомним, в конце мая также из-за конъюнктуры рынка, ЦБ отменил годовой аукцион репо в валюте.

ЦБ ввел сделки репо в иностранной валюте сроком на год в ноябре 2014 года на фоне дефицита валютной ликвидности, возникшего в результате введения санкций в отношении ряда крупнейших российских банков и компаний.

Общий лимит задолженности в рамках сделок валютного РЕПО и под залог нерыночных активов на все сроки установлен в размере, эквивалентном $50 млрд, на период до конца 2016 года. При необходимости этот лимит может быть увеличен, отмечал ЦБ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.