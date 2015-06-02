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Центробанк с 1 июня приостановил проведение годовых аукционов РЕПО в валюте
Банк России с 1 июня приостановил проведение аукционов РЕПО в иностранной валюте на срок 364 дня с учетом изменений конъюнктуры валютного рынка. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу Банка России.
"В случае принятия решения о возобновлении проведения указанных операций соответствующая информация будет опубликована в установленном порядке, - говорится в сообщении.
Напомним, в конце мая также из-за конъюнктуры рынка, ЦБ отменил годовой аукцион репо в валюте.
ЦБ ввел сделки репо в иностранной валюте сроком на год в ноябре 2014 года на фоне дефицита валютной ликвидности, возникшего в результате введения санкций в отношении ряда крупнейших российских банков и компаний.
Общий лимит задолженности в рамках сделок валютного РЕПО и под залог нерыночных активов на все сроки установлен в размере, эквивалентном $50 млрд, на период до конца 2016 года. При необходимости этот лимит может быть увеличен, отмечал ЦБ.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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