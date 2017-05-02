Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Для чего ЦБ снизил ключевую ставку больше, чем ожидалось
Взгляд БКС: Основной причиной более резкого, чем ожидалось, снижения ключевой ставки ЦБ стало стремление остановить «излишнее» укрепление рубля путем уменьшения потенциала carry trade. Однако действие не оказало влияния на валютный рынок, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Новость: В пятницу, 28 апреля, ЦБ снизил ставку недельного РЕПО на 50 б.п. до 9.25%. Решение было ожидаемым, однако масштаб сокращения стал неожиданностью, особенно в свете более осторожной риторики регулятора: ЦБ отметил возможность усиления инфляционных ожиданий на фоне возможного разворота динамики продовольственных цен во 2К17.
Мы отмечаем одно важное изменение в заявлении регулятора: отсутствие каких-либо указаний на перспективы изменений ставки (ранее говорилось о возможности новых снижений во 2К17-3К17). Таким образом, новое снижение ставки в июне далеко не гарантировано. ЦБ пообещал внимательно следить за будущими макроэкономическими и ценовыми трендами и подтвердил прогноз инфляции на 2017 г. на уровне 4% г/г.
Анализ: Более агрессивное, чем ожидалось, понижение ставки связано, на наш взгляд, со стремлением ЦБ ограничить укрепление рубля и остановить приток капитала на внутренний облигационный и валютный рынки. «Чрезмерное» укрепление рубля стало основным источником опасений для российских властей в последнее время. В условиях свободного курсообразования ЦБ, вероятно, предпочтет воздерживаться от прямых интервенций на валютном рынке, что фактически оставляет лишь один способ контроля за динамикой рубля – механизм процентной ставки. Чем ниже ставка ЦБ, тем ниже должен быть потенциал операций carry trade с рублем. Тем не менее реакция валютного рынка на решение ЦБ опровергает эти ожидания: после небольшой просадки в пятницу рубль укрепился против доллара и евро, не в последнюю очередь благодаря росту цен на нефть.
Мы подтверждаем наш прогноз снижения ставки ЦБ до 8.5% до конца 2017 г., хотя наш взгляд на инфляцию менее оптимистичен: достигнув целевого показателя ЦБ в середине 2017 г., инфляция, как мы считаем, постепенно ускорится до 5% к концу года.
Владимир ТИХОМИРОВ, главный экономист БКС «Глобал Маркетс», специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Для чего ЦБ снизил ключевую ставку больше, чем ожидалось
- Владимир Путин подписал закон о переводе всех бюджетников на карты "Мир"
- Что будет с рублем после Первомая
- Рынки замерли после слов Трампа о том, что возможен "серьезный, серьезный конфликт" с КНДР
- Рубль укрепился еще больше
- На Дальнем Востоке задержали террористов, готовивших теракт
- Курс доллара опустился до минимума с лета 2015 года
- Рубль опустят аккуратно
- Стиллавин ввязался в медвежью торговлю
- Набиуллина заявила об очередном снижении ключевой ставки уже в апреле
Новости раздела
- Для чего ЦБ снизил ключевую ставку больше, чем ожидалось
- Владимир Путин подписал закон о переводе всех бюджетников на карты "Мир"
- Что будет с рублем после Первомая
- Рынки замерли после слов Трампа о том, что возможен "серьезный, серьезный конфликт" с КНДР
- Рубль укрепился еще больше
- На Дальнем Востоке задержали террористов, готовивших теракт
- Курс доллара опустился до минимума с лета 2015 года
- Рубль опустят аккуратно
- Стиллавин ввязался в медвежью торговлю
- Набиуллина заявила об очередном снижении ключевой ставки уже в апреле
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Приморцы оказались в шоке от стоимости установки приборов ЭРА-ГЛОНАСС
- "Примсоцбанк" приглашает партнеров на актуальный семинар
- Транспортный налог можно не платить
- Стало известно, лидер какой страны примет участие в Восточном экономическом форуме
- Рынки замерли после слов Трампа о том, что возможен "серьезный, серьезный конфликт" с КНДР
- Северокорейская ракета взорвалась в воздухе через несколько секунд после старта
- Во Владивостоке проходят рейды по незаконно сданным в аренду квартирам
- В Приморье повысят зарплаты
- Лжепенсионерка в Приморье получила около 1 млн рублей с пенсионного фонда
- Льготы по имущественным налогам действуют