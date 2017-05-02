Для чего ЦБ снизил ключевую ставку больше, чем ожидалось

Взгляд БКС: Основной причиной более резкого, чем ожидалось, снижения ключевой ставки ЦБ стало стремление остановить «излишнее» укрепление рубля путем уменьшения потенциала carry trade. Однако действие не оказало влияния на валютный рынок, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Новость: В пятницу, 28 апреля, ЦБ снизил ставку недельного РЕПО на 50 б.п. до 9.25%. Решение было ожидаемым, однако масштаб сокращения стал неожиданностью, особенно в свете более осторожной риторики регулятора: ЦБ отметил возможность усиления инфляционных ожиданий на фоне возможного разворота динамики продовольственных цен во 2К17.

Мы отмечаем одно важное изменение в заявлении регулятора: отсутствие каких-либо указаний на перспективы изменений ставки (ранее говорилось о возможности новых снижений во 2К17-3К17). Таким образом, новое снижение ставки в июне далеко не гарантировано. ЦБ пообещал внимательно следить за будущими макроэкономическими и ценовыми трендами и подтвердил прогноз инфляции на 2017 г. на уровне 4% г/г.

Анализ: Более агрессивное, чем ожидалось, понижение ставки связано, на наш взгляд, со стремлением ЦБ ограничить укрепление рубля и остановить приток капитала на внутренний облигационный и валютный рынки. «Чрезмерное» укрепление рубля стало основным источником опасений для российских властей в последнее время. В условиях свободного курсообразования ЦБ, вероятно, предпочтет воздерживаться от прямых интервенций на валютном рынке, что фактически оставляет лишь один способ контроля за динамикой рубля – механизм процентной ставки. Чем ниже ставка ЦБ, тем ниже должен быть потенциал операций carry trade с рублем. Тем не менее реакция валютного рынка на решение ЦБ опровергает эти ожидания: после небольшой просадки в пятницу рубль укрепился против доллара и евро, не в последнюю очередь благодаря росту цен на нефть.

Мы подтверждаем наш прогноз снижения ставки ЦБ до 8.5% до конца 2017 г., хотя наш взгляд на инфляцию менее оптимистичен: достигнув целевого показателя ЦБ в середине 2017 г., инфляция, как мы считаем, постепенно ускорится до 5% к концу года.