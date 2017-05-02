Владимир Путин подписал закон о переводе всех бюджетников на карты "Мир"

С 1 июля карты национальной платежной системы будут выдаваться бюджетникам, которые только что устроились на работу, стали студентами или пенсионерами, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Коммерсант».

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому банки будут обязаны использовать только национальные платежные инструменты при осуществлении операций по счетам бюджетников, а именно физических лиц, получающих средства из бюджета России или государственных внебюджетных фондов. Об этом говорится на сайте правовой информации. Закон распространяется на выплаты денежного содержания, зарплаты, пенсии и стипендии. Отмечается, что обслуживание карт для пенсионеров будет бесплатным. С 1 июля 2017 года карты «Мир» будут выдаваться всем гражданам, обратившимся за открытием нового счета для получения выплат из бюджета. Остальные будут обязаны получить карту до 1 июля 2018 года. Для пенсионеров этот срок обозначен до 1 июля 2020 года.