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Рублю поможет брат-юань
Кроме того, возможно, появились первые признаки смягчения антироссийской позиции Запада
Прогноз на неделю: Потепление? Риски сохраняются. Цены на нефть Brent остаются на благоприятном уровне – чуть ниже $70 за барр. При этом, возможно, появились первые признаки смягчения антироссийской позиции Запада, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Так, Германия, признав, что Россия – неотъемлемый партнер в урегулировании региональных конфликтов и разоружении, а также важнейший участник экономического мультилатерализма, заявила о готовности работать над восстановлением доверия, если Россия к этому готова. Прагматизм подчеркивает разность интересов членов ЕС в отношениях с Россией; на долю российского газа приходится около трети потребления Германии, и до введения санкций Берлин экспортировал в Россию товары на сумму порядка EUR 38 млрд.
Между тем давление на настроения инвесторов будут оказывать сильные данные по ВВП США, которые играют на руку сторонникам проведения еще трех повышений ставки ФРС в этом году. Макроданные из Китая оказались неоднозначными: официальный индекс PMI превысил ожидания, в то время как индекс PMI, рассчитываемый Caixin, не достиг прогнозов. Кроме того, риски торговых войн сохраняются. Китай ввел дополнительные пошлины на 128 товаров из США (общим объемом около $3 млрд) в ответ на повышение Вашингтоном тарифов на импорт алюминия и стали.
Рост в Азии. Американские рынки были закрыты в пятницу на пасхальные выходные. Азия (Hang Seng также закрыт, Shanghai +0.15%, Nikkei +0.35%). Фьючерсы на нефть Brent торгуются на уровне $69.71 за барр. – выше открытия.
Обзор минувшей недели: Волатильность из-за Brent, торговых войн, геополитики, риска 4 повышений ставки ФРС. Цены на нефть Brent пробили вверх отметку $70 за барр. в свете разговоров о мегасделке ОПЕК+, угрозы перебоев в поставках на Ближнем Востоке и свидетельств роста мировой экономики. Позитивный потенциал при этом ограничивался увеличением добычи и запасов энергоресурсов в США. Геополитика – угроза торговых войн между США и Китаем, дело Скрипаля, приход в администрацию Трампа сторонников жесткой внешней политики – способствовала усилению волатильности. Сильные данные по ВВП США одновременно и поддержали веру в укрепление экономики, рост спроса и интереса к рисковым активам, и усилили опасения по поводу ужесточения политики ФРС, в частности риска еще трех повышений ставки до конца года.
По итогам недели: Цены на нефть Brent (-0.02% до $70.02 за барр.), рубль ослаб к доллару до 57.34, РТС (-1.0%), индекс МосБиржи (-0.06%).
Марк БРЭДФОРД, аналитик БКС «Глобал Маркетс», специально для Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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