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Банк "Кедр" подтвердил стабильность своей позиции
В список крупнейших банков России вошел красноярский банк «Кедр». По состоянию на 1 января 2013 года по величине чистых активов он занимает 116-е место среди 500 крупнейших банков страны, сообщает «РБК.Рейтинг».
Чистые активы «Кедра», по данным исследования, увеличились на 11% за 2012 год и составили 32 млрд рублей. Прибыль банка от основной деятельности без учета резервов составила 611 млн рублей, что на 206 млн рублей выше показателя за 2011 год. Такие показатели достигнуты за счет увеличения кредитного портфеля физических и юридических лиц до 22,6 млрд рублей в течение 2012 года. Кроме того, как отмечается в исследовании, доверие со стороны клиентов подкреплено стабильным ростом количества и объема вкладов. Так, объем средств физических лиц за 2012 год вырос на 3,7 млрд рублей и составил 18,8 млрд рублей на 1 января 2013 года.
Другим важным критерием стало то, что агентство Moody’s Investors Service подтвердило рейтинг банковских обязательств «Кедра» по международной шкале на уровне B2, по национальной шкале - Ваа1 и рейтинг финансовой устойчивости по международной шкале E+. На фоне понижения рейтингов у ряда крупных российских банков сохранение рейтинга у «Кедра» на текущем уровне свидетельствует о стабильной позиции, надежности и финансовой устойчивости организации.
По словам председателя правления банка «Кедр» Кирилла СИТРО, главными задачами банка в 2013 году являются повышение качества обслуживания населения, развитие карточного бизнеса, улучшение и внедрение интернет-обслуживания. «При этом будет расширен спектр услуг и продуктов для состоятельных клиентов. Принципиальным в развитии является обслуживание федеральных структур. Будут задействованы торговые электронные площадки, рынок банковских гарантий, а также банк планирует привлекать международный капитал», - отметил он.
Банк «Кедр» присутствует на рынке уже более 20 лет. В феврале 2013 года у него появились новые акционеры. Совет директоров, который возглавляет Анатолий САФОНОВ, обеспечил преемственность и подтвердил курс развития банка. «Кедр» - лауреат VIII ежегодной международной премии «Банковское дело - 2012» и общественной премии «Менеджер года в банковской сфере - 2012» в номинациях «Персона года» и «Команда года».
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