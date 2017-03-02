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Нефть дешевеет, но рубль, похоже, растет
Сегодня: Позитивная динамика зарубежных рынков, но снижение нефтяных цен, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Мировые рынки акций торгуются преимущественно на положительной территории под влиянием необычной нормальности доклада Дональда ТРАМПА перед конгрессом, в частности переходом от конфронтации к более взвешенной позиции, при этом подтверждение планов направить на инфраструктурные проекты $1 трлн и провести серьезную налоговую реформу также оказали поддержку.
Тем не менее, хотя российские рынки могут последовать вверх за мировыми биржами, оптимизм может быть нарушен опасениями по поводу восстановления баланса нефтяного рынка в свете рекордного роста запасов энергоресурсов в США.
Рост в США и Азии. Американские рынки акций завершили вчерашний день ростом (DJIA +1.46%, S&P 500 +1.37%, NASDAQ +1.35%). Азиатские индексы также повышаются (Hang Seng +0.36%, Shanghai +0.03%, Nikkei +0.94%). Фьючерсы на S&P 5 00 с нижаются ( -0.09%); фьючерсы на Brent торгуются на уровне $56.12 за барр. – ниже открытия.
Вчера: Brent и Китай поддержали рынок. Рост цен на нефть Brent и сильные данные по индексу PMI Китая для производственной сферы сбалансировали усиление опасений по поводу повышения ставки ФРС в этом месяце. Спокойно позитивный тон доклада Трампа о положении дел в стране поддержал оптимизм.
По итогам дня: Цены на нефть Brent (+1.39% до $56.4 за барр.), рубль укрепился к доллару до 58.32, РТС (+0.90%), ММВБ-50 (+1.18%).
Марк БРЭДФОРД, аналитик ФГ БКС, специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.
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