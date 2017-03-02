Снижение ставок по ипотеке не приведет к падению цен

Российские банки снизят ставки по ипотеке вслед за трендсеттером рынка - Сбербанком, что подстегнет спрос на покупку жилья в кредит, однако не окажет существенного влияния на цены, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Сбербанк 20 февраля снизил ставку по ипотеке на 1,1 процентного пункта. То есть граждане смогут взять кредит на покупку недвижимости у застройщиков по ставке 10,9%. Политика такого крупного игрока задает тренды на рынке недвижимости: о готовности снизить ставки уже заявили госбанки - ВТБ и Газпромбанк, частные коммерческие игроки не спешат с этим, поскольку уже понижали свои ставки в конце прошлого и начале текущего года.

«Рынок недвижимости по-прежнему находится в ожидании дальнейшего снижения ипотечных ставок до 10% или хотя бы 10% «с хвостиком», - отметил директор департамента вторичного рынка «ИНКОМ-Недвижимости» Сергей ШЛОМА.

Активность покупателя на жилищном рынке пропорциональна стоимости кредита - чем он ниже, тем выше спрос. «Именно поэтому в течение 2016 года многие девелоперы совместно с банками предлагали ставки даже ниже 10%. Они сами субсидировали ее, чтобы привлечь дополнительное число клиентов», - рассказала управляющий партнер риелторской и консалтинговой компании «Метриум Групп» Мария ЛИТИНЕЦКАЯ.

Согласно данным ЦБ РФ, в декабре 2016 года средневзвешенная ставка по выданной ипотеке на рынке долевого строительства составила 10,77%. То есть Сбербанк, принимая решение о введении программ на первичном рынке со ставкой 10,9%, отталкивается от уже достигнутого среднерыночного результата прошлого года.

Cнижение ставки означает, что ипотека становится доступнее, а это один из факторов гарантированного спроса граждан на недвижимость. В прошлом году именно ипотека стала главным драйвером спроса на жилье. Объем выданных ипотечных кредитов в России в 2016 году вырос почти на 30% - до 1,48 трлн рублей. В 2017 году Минстрой ожидает, что этот показатель достигнет уровня 2014 года и составит 1,7 трлн рублей.

Однако при возросшем спросе девелоперы получат возможность повышать расценки на квартиры, предупреждает Литинецкая. Сейчас этот рост сдерживают два фактора: низкая покупательная способность и большой объем построенного жилья. «Последние три года на рынке московского региона сконцентрировался беспрецедентный объем предложения», - говорит эксперт.

При этом, по словам, руководителя аналитического центра компании «Русипотека» Сергея ГОРДЕЙКО, продавцы не могут повышать цены. «Если бы Сбербанк не сделал такой ход, то им (застройщикам. - Прим. ред.) пришлось бы либо снижать старые цены, либо делать какие-то акции. Получается, крупнейший кредитор расширяет доступность приобретения, соответственно весь рынок недвижимости может сделать выдох и сказать «ну, мы еще можем месяц-другой подождать, не снижать цены», - отметил Гордейко.

Прямой зависимости между ценами на рынке недвижимости и движением ипотечных ставок нет, потому что уровень стоимости на жилье также определяется и другими факторами: локацией объекта, стоимостью земли, качественными характеристиками проекта и т.д. Роста цен на жилье в пределах 1-1,5% в месяц, какой мы видели в докризисный период, следует ожидать не раньше следующего года, отмечает управляющий партнер «Метриум Групп».