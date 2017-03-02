Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Трамп уронил рубль
Сегодня: Тон задают Китай и Brent. Доклад президента США о состоянии дел в стране не воодушевил рынки, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Некоторым облегчением стало смягчение риторики в отношении скандальных обещаний Трампа, сделанных в ходе его избирательной кампании (в частности, борьба с иммигрантами превратилась в предложение провести иммиграционную реформу), однако инвесторов разочаровало отсутствие содержательных заявлений касательно ключевых аспектов, включая налоговую реформу, расходы на инфраструктуру и т.д. На этом фоне динамику торгов будут определять макроданные из Китая – лучше ожиданий (индекс PMI в производственном секторе вырос м/м до 51.7 в феврале с 51.0, превысив консенсус 50.8), и растущие котировки Brent, однако возможный оптимизм будет ограничен из-за усиливающихся сигналов, что ФРС может поднять ставку уже в марте.
Снижение в США, рост в Азии. После разочаровавшего доклада Трампа американский рынок акций завершил вчерашний день на отрицательной территории (DJIA -0.12%, S&P 500 -0.26%, NASDAQ -0.62%). Азиатские индексы демонстрируют устойчивость на фоне макроданных из Китая (Hang Seng +0.20%, Shanghai +0.38%, Nikkei +1.42%). Фьючерсы на S&P 500 растут (+0.27%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $56.61 за барр., выше открытия.
Вчера: Осторожность перед докладом Трампа. Российский рынок акций оказался под давлением из-за снижения Brent и последовал за динамикой глобальных бирж, на которых преобладала осторожность в преддверии доклада президента США о состоянии дел в стране. Рынки также начинают отыгрывать растущую вероятность того, что ФРС поднимет ставку в марте.
По итогам дня: Цены на нефть Brent снизились (-0.61% до $55.6 за барр.), рубль ослаб к доллару США до 58.38, РТС (-1.60%), ММВБ (-1.01%).
Марк БРЭДФОРД, аналитик ФГ БКС, специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Трамп уронил рубль
- Доллар в марте будет стоить 53 рубля
- Рубль снова крепнет
- Сергей Стиллавин меняет профессию
- Рубль еще накажет спекулянтов
- Что будет с рублем на неделе, похоже, пока не знает никто
- Нефть выросла, а рубль, как ни странно, еще упал
- Подготовлены расчеты по увеличению НДФЛ до 17%
- Курс рубля внезапно устремился вниз
- В России могут резко снизить налоги на труд
Новости раздела
- Трамп уронил рубль
- Доллар в марте будет стоить 53 рубля
- Рубль снова крепнет
- Сергей Стиллавин меняет профессию
- Рубль готовится к резкому падению
- Банков больше не становится
- Рубль еще накажет спекулянтов
- Арендаторы жилья получат налоговый вычет
- Что будет с рублем на неделе, похоже, пока не знает никто
- Нефть выросла, а рубль, как ни странно, еще упал
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Из-за теракта на Дальнем Востоке чуть не взлетел на воздух нефтеперерабатывающий завод
- Владивосток учится противостоять смертельной игре "Синий кит"
- Cтоимость кнопки "ЭРА-ГЛОНАСС" в Приморье может составить 45 тысяч
- Куда пойти во Владивостоке в длинные выходные
- Победа "Адмирала" привела к переносу шоу "Ледниковый период"
- На Дальнем Востоке горит траулер
- Весна внесет ясность в "дело Пушкарева"
- Губернатор Приморья пообещал не допускать к власти бандитов и воров
- Крупнейшим банком региона пока руководит выходец из Приморья
- В Приморье готовят банкротство компании, которая претендовала на статус резидента Свободного порта Владивосток