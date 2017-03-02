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Трамп уронил рубль

02 Марта 2017, 08:19 | В России

Сегодня: Тон задают Китай и Brent. Доклад президента США о состоянии дел в стране не воодушевил рынки, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Некоторым облегчением стало смягчение риторики в отношении скандальных обещаний Трампа, сделанных в ходе его избирательной кампании (в частности, борьба с иммигрантами превратилась в предложение провести иммиграционную реформу), однако инвесторов разочаровало отсутствие содержательных заявлений касательно ключевых аспектов, включая налоговую реформу, расходы на инфраструктуру и т.д. На этом фоне динамику торгов будут определять макроданные из Китая – лучше ожиданий (индекс PMI в производственном секторе вырос м/м до 51.7 в феврале с 51.0, превысив консенсус 50.8), и растущие котировки Brent, однако возможный оптимизм будет ограничен из-за усиливающихся сигналов, что ФРС может поднять ставку уже в марте.

Снижение в США, рост в Азии. После разочаровавшего доклада Трампа американский рынок акций завершил вчерашний день на отрицательной территории (DJIA -0.12%, S&P 500 -0.26%, NASDAQ -0.62%). Азиатские индексы демонстрируют устойчивость на фоне макроданных из Китая (Hang Seng +0.20%, Shanghai +0.38%, Nikkei +1.42%). Фьючерсы на S&P 500 растут (+0.27%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $56.61 за барр., выше открытия.

Вчера: Осторожность перед докладом Трампа. Российский рынок акций оказался под давлением из-за снижения Brent и последовал за динамикой глобальных бирж, на которых преобладала осторожность в преддверии доклада президента США о состоянии дел в стране. Рынки также начинают отыгрывать растущую вероятность того, что ФРС поднимет ставку в марте.

По итогам дня: Цены на нефть Brent снизились (-0.61% до $55.6 за барр.), рубль ослаб к доллару США до 58.38, РТС (-1.60%), ММВБ (-1.01%).

Марк БРЭДФОРД, аналитик ФГ БКС, специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: баррель  евро  рубль  ставка  набиулина  США  трамп  нефть  доллар  деньги  минфин  ЦБ  китай 











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