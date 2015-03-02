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Убийство Бориса Немцова ударило по рублю
Прогноз на неделю: Влияние драйверов будет нивелировано спекуляциями на тему убийства Бориса Немцова. Убийство одного из лидеров оппозиции Бориса Немцова окажет давление на настроения инвесторов – десятки тысяч людей пришли в воскресение в центр Москвы, чтобы почтить память оппозиционера и выступить против конфликта на Украине и политики Кремля. Трагедия отодвигает на второй план рост цен на нефть, улучшение в экономике Китая и прогресс по Украине.
*Убийство Немцова – Борис Немцов активно выступал против позиции России по Украине и политико-экономических решений администрации президента. Трагедия вызвала волну спекуляций на тему возможного организатора убийства. Хотя ни одну из озвученных версий исключать нельзя, тот факт, что Кремль ничего не выигрывает от самой трагедии (особенно накануне антиправительственного марша), а скорее наоборот, заставляет, по крайней мере, усомниться в обвинениях Запада.
*Перемирие на Украине сохраняется – ополченцы объявили о полном отводе тяжелого вооружения; ВСУ сообщили о продолжении отвода своего вооружения, однако ни одна из сторон не называет места, куда вооружение было отведено.
*Китай стимулирует экономику, индекс PMI от HSBC выше ожиданий – НБК понизил индикативные ставки по кредитам и депозитам, что позволит избежать дефляционного давления; по данным HSBC, индекс деловой активности в производственной сфере за февраль составил 50.7 против предварительного значения 50.1.
*Снижение в США, рост в Азии. Американские рынки акций завершили пятницу снижением (DJIA -0.45%, S&P 500 -0.30%) после роста в феврале и слабых макроданных (число обращений за пособием по безработице, ВВП); Азия торгуется в «плюсе» (Hang Seng +0.25%, Shanghai +0.29%, Nikkei +0.08%), фьючерсы на S&P также повышаются (+0.14%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне около $62.18 за барр., ниже уровня открытия и предыдущей торговой сессии.
Обзор минувшей недели: Слабая динамика – недостаточна, чтобы внушить уверенность. Рынки завершили неделю снижением под давлением:
- Волатильности цен на нефть Brent, которые колебались между $58 и $61
- Отсутствия фундаментальной экономической базы
- Понижения суверенного рейтинга России агентством Moody’s до «мусорного» уровня с негативным прогнозом
- Воинственной риторики вместо четкого соблюдения условий прекращения огня на востоке Украины
- Западных санкций
По итогам недели: Цены на нефть Brent (+3.9% до $62.6 за барр.), рубль укрепился к доллару до 61.75, РТС (-1.5%) и ММВБ (-1.9%).
Марк БРЭДФОРД, аналитик ФГ БКС, специально для Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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