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Банки продолжают повышать ставки вкладов

02 Февраля 2019, 13:38 | В России

Ничего хорошего в этом нет – инфляция растет, рубль падает, а экономика далека от стабильности

Сбербанк повысил ставки рублевых вкладов базовой линейки и предложил розничным клиентам новый промо-вклад с рекордной для него ставкой. Это следует из информации на сайте госбанка.

С 1 февраля рублевые ставки базовых вкладов госбанка выросли на 0,15-0,6 процентного пункта (п. п.). Их максимальная ставка достигла 5,75% годовых без учета ежемесячной капитализации процентов. Такой доход Сбербанк будет начислять при дистанционном размещении не менее 400 000 руб. на срок от 1 года во вклад «Сохраняй Онлайн». До повышения эта ставка составляла 5,15% годовых.

Разместить рубли в новый промо-вклад «Лови выгоду» можно на 5, 12 месяцев или 1,5 года, минимальная сумма – 50 000 руб. Ставки промо-вклада составляют 7,1-7,65% годовых в зависимости от срока вложений. 7,65% годовых банк начисляет при вложении полтора года. Проценты выплачиваются в конце срока. Открыть промо-вклад можно как во всех отделениях банка, так и в удаленных каналах обслуживания (банкоматах, интернет-банке или мобильном приложении «Сбербанк Онлайн») до 31 марта включительно.

Нынешние 7,65% – рекордная ставка розничных вкладов в Сбербанке за последние два года. До первого февраля госбанк платил вкладчикам не более 7,4% годовых (вклады «Без паспорта» и «Большие планы» сроком 5 месяцев).

Базовые ставки вкладов госбанка были на столь высоком как сейчас уровне в апреле 2017 г.

«Мы всегда стремимся предлагать нашим клиентам лучшие условия, поэтому в очередной раз подготовили ещё более выгодные предложения», заявила пресс-служба Сбербанка в ответ на просьбу «Ведомостей» назвать причины повышения ставок.

Последний раз Сбербанк повышал ставки промо-вкладов накануне Нового года, а базовых – в середине октября.

Рублевые ставки вкладов в Сбербанке и других крупных банках начали расти с конца августа минувшего года на опасениях возможного оттока средств с рублевых депозитов, связанного с ослаблением рубля после введения США новых санкций в отношении России, и в ожидании повышения ключевой ставки ЦБ в связи с ростом инфляционных ожиданий. С тех пор ключевая ставка повышалась дважды (всего на 0,5 п. п.) и теперь составляет 7,75%, вслед за ней росли и депозитные ставки в банках. В результате средняя максимальная ставка вкладов топ-10 банков по размеру портфеля привлеченных средств населения увеличилась с 6,32% в августе до 7,55% во второй декаде января 2019 г.

На прошлой неделе президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что не исключает еще одного повышения ключевой ставки.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: евро  сбербанк  нефть  вклад  фьючерс  динамика  экономика  brent  акции  доллар  баррель  депозит  валюта  банк  трамп  статистика  рубль  прогноз  Центробанк 



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