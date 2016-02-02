Минфин отказался финансировать большую часть антикризисного плана

Во вторник, 2 февраля, правительство обсудит первый вариант антикризисного плана. Минфин тем временем уже отказался его финансировать, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РБК.

Денег нет

Минфин отказывается профинансировать большую часть проекта антикризисного плана, подготовленного Минэкономразвития. Как следует из замечаний Минфина, направленных в Белый дом, ведомство категорично возражает против 37 пунктов плана из 86. Общая цена отклоненных пунктов — 210,2 млрд руб.

Меньше всего повезло сельскому хозяйству. Наиболее дорогая заявка, не поддержанная Минфином, предполагает дополнительное финансирование сельского хозяйства на 23 млрд руб. Такая же судьба постигла дополнительное субсидирование скидки на сельхозтехнику, приобретаемую у отечественных производителей (10 млрд руб.), очередную докапитализацию ОАО «Росагролизинг» (2 млрд руб.). В ответе Минфина указывается, что в 2016 году объем господдержки сельского хозяйства и без того был увеличен на 74,3 млрд руб. Действующим бюджетом он установлен на уровне 237 млрд руб. Этих денег, полагают в финансовом ведомстве, вполне должно хватить и на поддержку сельхозпроизводителей, и на покупку техники. Докапитализировать «Росагролизинг» Минфин считает нецелесообразным ввиду неэффективности этой организации. «За период 2001–2015 годов из федерального бюджета в уставный капитал ОАО «Росагролизинг» были направлены ассигнования в сумме 83 млрд руб., в том числе 2,0 млрд руб. в 2015 году в рамках «Антикризисного плана», — сообщает Минфин. И заключает: «Согласно отчету Счетной палаты РФ, выделение бюджетных ассигнований в 2015 году не оказало влияния на темпы роста данной отрасли экономики, а средства федерального бюджета используются недостаточно эффективно».

Не согласился Минфин и на антикризисное стимулирование научно-исследовательских опытно-конструкторских работ на 21 млрд руб. Он предложил добиваться этих целей через долгосрочные контракты с организациями, участвующими в реализации гособронзаказа. Отклонена и заявка на субсидии промышленности для компенсации части затрат при уплате процентов по кредитам — Минэкономразвития предлагало выделить на это 12,2 млрд руб. Мотивировка: эта мера была нужна и работала в антикризисном плане 2015 года, когда ключевая ставка ЦБ составляла 17%, а сейчас ставка опустилась до 11%. При этом в 2015 году из предусмотренных 20 млрд руб. на эти субсидии было выбрано только 6 млрд руб.

Еще одна дорогая мера, которую не поддерживает Минфин, — поддержка лекарственного обеспечения граждан на 16 млрд руб. Ведомство предлагает ограничиться текущими расходами и «проводить мероприятия по импортозамещению, оптимизации перечня лекарственных препаратов, а также снижению неэффективных затрат по закупкам лекарственных средств».

Ясности тоже нет

Версия антикризисного плана с замечаниями Минфина отличается от версии, которую РБК описывал в конце прошлой недели. В последней стало меньше пунктов — 86 вместо 97, общая стоимость тоже немного снизилась (с 737 млрд руб. до 731 млрд руб.). Больше половины этих денег по-прежнему заложены в федеральный бюджет: бюджетные кредиты регионам на 310 млрд руб. и поддержка автопрома на 88,6 млрд руб. В последней версии плана сократилась часть, которую планируется профинансировать из «антикризисного фонда»: с чуть более 200 млрд руб. до 159 млрд руб.

При этом в новом варианте появились и новые пункты. Например, «предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ на реализацию проектов комплексного освоения территории в рамках программы «Жилье для российской семьи» на 20 млрд руб. Возвращен в план и пункт о возможной дополнительной индексации пенсий сверх 4%. Этот пункт был снят в конце прошлой недели.

Отметим, что Минфин проанализировал не все пункты плана. По большей их части «замечания предоставлены не были». Чаще всего без комментариев оставлены пункты, к которым Минэкономразвития не представило расчеты стоимости затрат. Но также Минфин не комментирует и наиболее острые проблемы, например, предложения по поддержке Внешэкономбанка.

2 февраля, во вторник, антикризисный план будет рассматриваться на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева. «Мы должны в результате такого рода обсуждений выйти на формирование новой версии плана действий по обеспечению стабильного социально-экономического развития», — обещал 1 февраля Медведев. По его словам, пока речь идет только «о первых прикидках, о том, каким образом этот план должен быть сверстан». «Пока правительство не может определиться с параметрами бюджета, трудно говорить, как совместить план и бюджет», — говорит источник в экономическом блоке правительства. Задача Минфина — не допустить дополнительных расходов бюджета на фоне его 10% секвестра.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.