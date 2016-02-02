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Сбербанк обновил дизайн интернет-банка для корпоративных клиентов

02 Февраля 2016, 16:08 | В России

А также усовершенствовал работу системы в наиболее популярных браузерах. При этом функциональность системы осталась прежней

«Число пользователей «Сбербанк Бизнес Онлайн» на сегодняшний день приблизилось к 1,3 млн, – отметила старший вице-президент Сбербанка Светлана САГАЙДАК. – Через интернет-банк Сбербанка проходит примерно треть всех электронных платежей юридических лиц в России. Мы продолжаем работу по совершенствованию наших клиентских сервисов».

«Сбербанк Бизнес Онлайн» позволяет, в частности, просто и безопасно осуществлять расчеты с контрагентами, управлять своими счетами, оплачивать налоги. В 2015 году «Сбербанк Бизнес Онлайн» вошел в пятерку лучших мировых финансовых сервисов в номинации «Превосходный клиентский опыт» от ассоциации BBA Financial Innovation Awards.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: бизнес  расчет  сбербанк  интернет-банк  налоги 



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