Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Владимир Жириновский предложил вернуться к советскому курсу доллара
02 Февраля 2015, 16:39 | В России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что доллар значительно переоценен, и правительство должно само установить его курс, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на "Извсетия".
«Установите доллар как при Советской власти – 65 копеек давайте платить, и все будет нормально», – заявил политик, выступая в Госдуме в рамках «правительственного часа».
Владимир Жириновский предложил правительству принять ряд ограничительных мер, в частности, запретить долларовую ипотеку и хождение иностранной валюты в России. «Никаких валютных операций внутри страны!» – приводит слова Владимира Жириновского «Интерфакс».
Автор: По материалам информагентств
Новости тематики
- Отозвана лицензия у банка, подпадающего под санкции против Северной Кореи
- Крупный банк оставил вкладчиков ни с чем
- Cтало известно, в каких банках есть проблемы
- Рухнул еще один крупный банк
- Один из крупнейших банков признан банкротом
- Министр считает, что доллар не будет стоить 80 рублей
- Рубль готовится к обвалу
- В России предложено увеличить пенсии всем в среднем на 6200 рублей
- Россиянам повысят пенсии
- Доллар не падал так низко уже три года
Новости раздела
- Отозвана лицензия у банка, подпадающего под санкции против Северной Кореи
- Крупный банк оставил вкладчиков ни с чем
- Средний размер ипотечного кредита вырос до 2,19 миллионов рублей
- Госдума: россиянам лучше самим позаботиться о старости
- Cтало известно, в каких банках есть проблемы
- Рухнул еще один крупный банк
- Подсчитано, сколько будет стоить рубль следующей весной
- Реальные доходы россиян продолжают стремительно падать
- Рубль подвис в неопределённости
- Новую пошлину для россиян даже единороссы назвали безумием
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Названа причина, почему в Приморье разоряются даже торговые сети
- Виталий Веркеенко вернулся на работу
- На юге Приморья хотят построить еще один крупный порт
- Разрешите мне выжить! #лонгрид
- "Он не вернется на Сахалин ни при каких обстоятельствах"
- "Никакой любви к Родине. Это же бизнес..."
- В Приморье в декабре вновь может обостриться проблема с ГЛОНАСС
- Экс-мэр Владивостока ответил на публикацию о себе в журнале "Сноб"
- Главный тренер "Луча": Что будет с судейством, я не знаю…
- Депутат в Приморье уступил место женщине
Loading...
Очередной тухлый высер старого клоуна. . . .