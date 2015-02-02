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Владимир Жириновский предложил вернуться к советскому курсу доллара

02 Февраля 2015, 16:39 | В России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что доллар значительно переоценен, и правительство должно само установить его курс, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на "Извсетия".

«Установите доллар как при Советской власти – 65 копеек давайте платить, и все будет нормально», – заявил политик, выступая в Госдуме в рамках «правительственного часа».

Владимир Жириновский предложил правительству принять ряд ограничительных мер, в частности, запретить долларовую ипотеку и хождение иностранной валюты в России. «Никаких валютных операций внутри страны!» – приводит слова Владимира Жириновского «Интерфакс».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам информагентств
Теги: курсы валют  финансы  ипотека  валютный рынок  рубль  политика  ЛДПР  доллар 



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Комментарии

  • xXx21:09, 02.02.2015#

    Очередной тухлый высер старого клоуна. . . .

  • гость22:45, 02.02.2015#

    Рублём хотите рассчитываться? Так что "Д-----б" - это ВЫ !

  • Псевдоним21:14, 02.02.2015#

    +100500!!!

  • Псевдоним21:24, 02.02.2015#

    а это сраный цыркач в натуре сбрендил как и пута параноик. мания власти держит. правильно его барак дрюкает.

  • grinli22:18, 02.02.2015#

    Эту "тему" особенно активно продвигают те, что уже давыео обзавелся счетами в валюте за руюежжом. Разумеется, что имея такую "подушку", теперь можно всех остальных посадить на наш хилый рубль. . . .

  • Псевдоним22:45, 02.02.2015#

    Общемировой расчет должен быть общемировой единицей созданной всеми едино а не валюта какой то страны тогда уж. и принят курс соизмерный всем валютам.

  • хатабыч00:07, 03.02.2015#

    Запрет доллара приведет к росту его курса в нашей стране!!!

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