Владимир Жириновский предложил вернуться к советскому курсу доллара

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что доллар значительно переоценен, и правительство должно само установить его курс, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на "Извсетия".

«Установите доллар как при Советской власти – 65 копеек давайте платить, и все будет нормально», – заявил политик, выступая в Госдуме в рамках «правительственного часа».



Владимир Жириновский предложил правительству принять ряд ограничительных мер, в частности, запретить долларовую ипотеку и хождение иностранной валюты в России. «Никаких валютных операций внутри страны!» – приводит слова Владимира Жириновского «Интерфакс».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.