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С пластиковых карт Сбербанка теперь можно будет снимать гораздо меньше наличных

02 Февраля 2015, 15:40 | В России

С 1 марта лимит будет снижен до 1,5 млн рублей.

Крупнейший банк России Сбербанк с 1 марта снижает ежемесячные лимиты по снятию наличных с дебетовых карт, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт банка.

По наиболее популярным картам Visa Classic и MasterCard Standard ежемесячный лимит будет снижен до 1,5 млн рублей или валютного эквивалента. Как следует из тарифной документации на сайте, сейчас лимит составляет 5 млн рублей.

По картам Visa Electron и MasterCard Maestro лимит уменьшится в 3 раза - с 1,5 млн рублей до 500 тыс. рублей, по картам Visa Platinum и MasterCard Platinum - с 30 млн рублей до 5 млн рублей. Ежемесячный лимит снятия по премиальным картам Visa Infinite и World MasterCard Elite составит с 1 марта 30 млн рублей.

Суточный лимит снятия изменится только для карт Visa Platinum, MasterCard World Black Edition и MasterCard Platinum - он составит 500 тыс. рублей против прежнего 1 млн рублей.

Количество действующих банковских карт Сбербанка по итогам 2014 года достигло 101,9 млн - это самый высокий показатель в Европе. Прирост за год составил 10,6 млн, в относительном выражении - 11,6%.

На конец 2014 года количество кредитных карт Сбербанка составило 14,6 млн. За год этот показатель в относительном выражении увеличился почти на 20%, в количественном - на 2,5 млн.

Дебетовые карты в количественном выражении выросли на более чем на 8 млн, в относительном - на 10,2%. Количество дебетовых карт Сбербанка по итогам 2014 года достигло 87,3 млн.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Юрий Рогов
Теги: сбербанк  mastercard  карты  visa  банки 



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  • Псевдоним17:53, 02.02.2015#

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