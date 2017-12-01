Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Альфа-банк заявил о готовности санировать банки
Альфа-банк ведет с ЦБ переговоры о возможности взять на санацию какой-либо банк сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РБК.
Альфа-банк выразил готовность проводить санацию банков по старой схеме. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал совладелец кредитной организации Петр АВЕН. «Мы готовы вновь стать санаторами. Хотим и считаем, что умеем это делать хорошо, честно и с меньшими потерями для ЦБ, нежели по новой схеме», — отметил он, добавив, что эту инициативу представители Альфа-банка уже «недавно» обсуждали с главой ЦБ Эльвирой НАБИУЛЛИНОЙ. Однако пока никакой реакции по этому поводу, по словам Авена, кредитная организация не получила, при этом уже имеет определенный список банков, которые бы она хотела взять на санацию.
Какие именно это кредитные организации совладелец Альфа-банка уточнять отказался, подчеркнув еще раз, что на данный момент определенного ответа от Центробанка по поводу возможного санирования других финансовых организаций банк не получил. «Нам и «да» никто не сказал», — отреагировал Авен на вопрос, ответили ли в Банке России согласием на инициативу Альфа-банка. «Из того, что мы сейчас видим, мне кажется, что движение не в нашу сторону. Ну нет — значит нет», — добавил он, заметив, комментируя санацию «ФК Открытие» и Бинбанка ЦБ, что идет «огосударствление экономики в целом». Это, как отметил Авен, по его мнению, «во многом связано с внешними факторами» и является «общим трендом». «Разговоры о том, что потом этот банк
[«Открытие»] будет успешно приватизирован, я считаю некоей фантазией», — сообщил также совладелец Альфа-банка. «Пока мы видим, что будет создаваться большой государственный институт, и мне это действительно не очень симпатично», — заключил Авен. Первыми банками, санированными по новой схеме с прямым участием Банка России, стали «ФК Открытие» и Бинбанк. О санации первого ЦБ объявил в конце августа, второго — в конце сентября. В отношении этих кредитных организаций процедура санирования проводится через созданный в мае Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) — он полностью подконтролен Центробанку.
Таким образом, регулятор сам выступает санатором. В связи с этим для поддержания стабильности «Открытия» ЦБ собирается выделить рекордную сумму кредитных средств — 1 трлн руб. Прежде же использовавшаяся схема санации — через Агентство по страхованию вкладов (АСВ) — была кредитной. Деньги вливались не в капитал банка напрямую регулятором, а предоставлялись банку-санатору в виде кредита через посредника в лице АСВ. В ЦБ, анонсируя ранее новую схему, указывали, что она будет дешевле.
Новости тематики
- Альфа-банк заявил о готовности санировать банки
- ЦБ отказался печатать купюры с Путиным
- Купюра с изображением Владивостока напомнила россиянам евро
- Сбербанк узнает всех бизнесменов по лицу
- Новые купюры с изображением Владивостока оказались большой проблемой
- К приватизации Сбербанка еще вернутся
- Минфин изучает возможность льготной ипотеки под 6%
- Власти готовятся к валу краж с банковских счетов граждан
- На "дальневосточной" 2000-рублевой банкноте придирчивые граждане нашли ошибку
- Курс рубля до конца года будет стабильным
Новости раздела
- Альфа-банк заявил о готовности санировать банки
- ЦБ отказался печатать купюры с Путиным
- Ипотеку для семей с двумя и тремя детьми компенсируют
- Форекс – как интеллектуальный трейдинг
- Рубль готовится пробить критически важный уровень
- Рубль опять ослаб
- Купюра с изображением Владивостока напомнила россиянам евро
- Фрилансер, насторожись!
- ФНС и таможню объединят
- Рубль крепнет вместе с нефтью
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- "Неужели тут все так строят..."
- В Приморье доведен до банкротства крупный холдинг
- Во Владивостоке над новостроем нависла гиря разрушения
- Снегоуборочная техника во Владивостоке признана никуда не годной
- Рубль готовится пробить критически важный уровень
- Финансовая империя бывшего мэра Владивостока заработала почти миллиард прибыли
- Во Владивостоке детей научат журналистике и блогингу
- Кредитный кооператив, который почти лопнул
- Приморье по ОСАГО скатилось в "красную зону"
- В Хабаровске при минус 10 "согреют" футбольное поле и болельщиков