Альфа-банк заявил о готовности санировать банки

Альфа-банк ведет с ЦБ переговоры о возможности взять на санацию какой-либо банк сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РБК.

Альфа-банк выразил готовность проводить санацию банков по старой схеме. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал совладелец кредитной организации Петр АВЕН. «Мы готовы вновь стать санаторами. Хотим и считаем, что умеем это делать хорошо, честно и с меньшими потерями для ЦБ, нежели по новой схеме», — отметил он, добавив, что эту инициативу представители Альфа-банка уже «недавно» обсуждали с главой ЦБ Эльвирой НАБИУЛЛИНОЙ. Однако пока никакой реакции по этому поводу, по словам Авена, кредитная организация не получила, при этом уже имеет определенный список банков, которые бы она хотела взять на санацию.

Какие именно это кредитные организации совладелец Альфа-банка уточнять отказался, подчеркнув еще раз, что на данный момент определенного ответа от Центробанка по поводу возможного санирования других финансовых организаций банк не получил. «Нам и «да» никто не сказал», — отреагировал Авен на вопрос, ответили ли в Банке России согласием на инициативу Альфа-банка. «Из того, что мы сейчас видим, мне кажется, что движение не в нашу сторону. Ну нет — значит нет», — добавил он, заметив, комментируя санацию «ФК Открытие» и Бинбанка ЦБ, что идет «огосударствление экономики в целом». Это, как отметил Авен, по его мнению, «во многом связано с внешними факторами» и является «общим трендом». «Разговоры о том, что потом этот банк

[«Открытие»] будет успешно приватизирован, я считаю некоей фантазией», — сообщил также совладелец Альфа-банка. «Пока мы видим, что будет создаваться большой государственный институт, и мне это действительно не очень симпатично», — заключил Авен. Первыми банками, санированными по новой схеме с прямым участием Банка России, стали «ФК Открытие» и Бинбанк. О санации первого ЦБ объявил в конце августа, второго — в конце сентября. В отношении этих кредитных организаций процедура санирования проводится через созданный в мае Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) — он полностью подконтролен Центробанку.

Таким образом, регулятор сам выступает санатором. В связи с этим для поддержания стабильности «Открытия» ЦБ собирается выделить рекордную сумму кредитных средств — 1 трлн руб. Прежде же использовавшаяся схема санации — через Агентство по страхованию вкладов (АСВ) — была кредитной. Деньги вливались не в капитал банка напрямую регулятором, а предоставлялись банку-санатору в виде кредита через посредника в лице АСВ. В ЦБ, анонсируя ранее новую схему, указывали, что она будет дешевле.