«По сложившейся традиции» на банкнотах Банка России не печатаются купюры с изображениями действующих политических и общественных деятелей, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РБК.

В конце августа ассоциация предпринимателей «Аванти» предложила Центробанку напечатать лимитированный выпуск купюр с портретом Владимира Путина. В конце ноября президенту «Аванти» Рахману ЯНСУКОВУ пришел ответ от ЦБ.

«По сложившейся традиции на банкнотах Банка России не используются изображения действующих политических и общественных деятелей России», — говорится в письме директора департамента наличного денежного обращения Банка России Александра ЮРОВА. Ассоциация «Аванти» направляла обращение в адрес председателя Центробанка Эльвиры НАБИУЛЛИНОЙ.

В организации предлагали провести лимитированный выпуск памятной банкноты номиналом 10 тыс. руб., посвященный деятельности президента России Владимира Путина. В письме президент «Аванти» Янсуков рассуждал о том, что введение новой банкноты консолидирует российское общество и поднимет у граждан «уровень культуры обращения с денежными средствами». Глава ассоциации ссылался и на конституционное закрепление заслуг зарубежных лидеров, к примеру, президенты Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ и Таджикистана Эмомали РАХМОН имеют официальный статус лидеров наций. Дизайн банкрот разрабатывают художники Банка России и «Госзнака».

В последние пару десятилетий на новых банкнотах изображается так называемая городская серия — символы российских городов. Янсуков в разговоре с РБК выразил сожаление, что Центробанк не поддержал предложение «Аванти». «На мой взгляд, в данном случае можно было бы сделать исключение из «сложившейся традиции», ведь Владимир Владимирович Путин является нашим национальным лидером, объединяющим весь российский народ в период действия международных санкций. Думаю, данная инициатива была бы поддержана подавляющим большинством населения нашей родины», — полагает он. По его мнению, «инициатива неизбежно повысила бы ценность российской валюты, ведь авторитет Владимира Путина признается и в России, и за ее пределами».

Янсуков — бывший помощник чеченского бизнесмена Умара ДЖАБРАИЛОВА, а его советником ранее была Елизавета ПЕСКОВА, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия ПЕСКОВА. В «Аванти» она курировала молодежное предпринимательство, но в к конце августа покинула организацию. В начале ноября Янсуков объявил о планах выдвинуться на президентских выборах.