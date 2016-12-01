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Рублю вкололи адреналин
Прогноз: «Быки» бегут на фоне роста нефтяных цен, сообщает деловая газета "Золотой Рог". Укол адреналина, полученный рынками вчера, не теряет своей силы и сегодня. После того, как ОПЕК объявила об историческом соглашении о сокращении добычи, Россия преподнесла новый сюрприз, сообщила о готовности плавно снижать объемы добычи на 300 тыс. барр. в сутки в течение первой половины 2017 г. (раньше речь шла только о заморозке). Официальное соглашение среди стран, не входящих в картель, будет подписано не позднее чем через 10 дней, сообщил министр энергетики Александр Новак.
Смешанная динамика в США, рост в Азии. Американские рынки акций завершили день преимущественно на отрицательной территории (DJIA +0.01%, S&P 500 -0.27%, NASDAQ -1.05%). Азиатские индексы повышаются (Hang Seng +0.69%, Shanghai +0.52% Nikkei +2.05%); фьючерсы на S&P 500 растут (+0.11%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $52.31 – выше открытия.
Вчера: Brent подорожала благодаря сделке ОПЕК. Цены на нефть Brent выросли на фоне нoвостей о заключения официального соглашения членами ОПЕК о сокращении добычи в соответствии с условиями предварительной договоренности, достигнутой на встрече в Алжире в конце сентября. Рынки также отыгрывали позитив.
По итогам дня: Цены на нефть Brent (+8.82% до $50.5 за барр.), рубль укрепился к доллару до 64.11, РТС (+2.31%), ММВБ (+0.87%).
Марк БРЭДФОРД, аналитик ФГ БКС, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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