Завершена сделка по передаче Внешэкономбанком акций Росэксимбанка в собственность ЭКСАР

В рамках формирования Центра кредитно-страховой поддержки экспорта на базе Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР, Группа ВЭБ) в соответствии с Поручением Президента РФ от 24 июня 2014 г. завершена сделка по передаче Внешэкономбанком пакета 100%-1 акция ЗАО «Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк» (Росэксимбанк) в собственность Агентства.

В настоящее время ведется разработка стратегии развития объединенного института кредитно-страховой поддержки экспорта, (документ планируется к представлению на утверждение Наблюдательным советом Внешэкономбанка в декабре 2014 года), реализация которой предусматривает создание единой линейки кредитно-страховых продуктов, консолидацию корпоративного контура ЭКСАР и Росэксимбанка и выстраивание устойчивых процессов операционного взаимодействия между организациями. Наряду с проектами, по которым будет осуществляться совместная поддержка ЭКСАР-Росэксимбанк, Агентство продолжит работу по развитию сотрудничества с федеральными и региональными банками и активное взаимодействие с российскими экспортерами.

Формирование централизованного института финансовой поддержки на базе ЭКСАР, объединяющего кредитный и страховой блоки, должно стать одним из ключевых стимулов развития несырьевого экспорта Российской Федерации и обеспечить задел роста объемов экспорта продукции российского производства на долгосрочную перспективу. Как результат на базе ЭКСАР заработает полноценное экспортное агентство, которое будет предоставлять предельно гибкий инструментарий финансовой поддержки несырьевого экспорта.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» создана на основании Федерального закона РФ «О банке развития» посредством реорганизации в 2007 году Внешэкономбанка СССР. Банк развития – один из ключевых инструментов реализации государственной инвестиционной политики. В соответствии с Федеральным законом «О банке развития» ВЭБ участвует в обеспечении финансовой и гарантийной поддержки экспорта промышленной продукции российских организаций в целях обеспечения повышения конкурентоспособности экономики Российской Федерации, ее диверсификации и стимулирования инвестиционной деятельности. Правительством РФ Внешэкономбанк определен координатором деятельности по комплексной поддержке экспорта российских товаров, работ и услуг. Речь идет о качественном улучшении национальной системы поддержки российского промышленного экспорта, повышения ее доступности для всех категорий российских организаций. Создание единого центра кредитно-страховой поддержки экспорта на базе ЭКСАР и Росэксимбанка станет еще одним важным элементом в расширении национальной системы поддержки экспорта.

Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР, Группа ВЭБ) создано в 2011 г. в форме открытого акционерного общества. Основная цель деятельности агентства – поддержка высокотехнологичного экспорта посредством страхования кредитных и политических рисков по экспортным кредитам и страхования российских инвестиций за рубежом от политических рисков. К настоящему моменту Агентство обеспечило страхованием экспортные поставки российского несырьевого экспорта на сумму более 200 млрд. рублей. География поставок включает все регионы мира.

Единственным акционером ЭКСАР является Внешэкономбанк. Уставный капитал агентства составляет 30 млрд. рублей.

Государственный специализированный российский экспортно-импортный банк (Росэксимбанк, Группа ВЭБ) создан по решению Правительства Российской Федерации в 1994 году. Росэксимбанк является банком-агентом Правительства по оказанию государственной финансовой (гарантийной) поддержки экспорта российской промышленной продукции. С 2007-2014 гг. Росэксимбанк являлся дочерней (100%) структурой Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». С 28 ноября 2014 г. Росэксимбанк является дочерней организацией ОАО «ЭКСАР».

ZRPRESS.RU, Владивосток.