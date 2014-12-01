Минэкономразвития понизит прогноз курса рубля к доллару на 2015 год

Прогноз среднегодового курса рубля к доллару на 2015 год будет скорректирован в сторону ослабления, сообщил журналистам министр экономического развития Алексей Улюкаев. «Мы будем пересматривать прогноз по курсу валюты в сторону ослабления, прогноз цены нефти в сторону понижения, инфляции – в сторону повышения», – цитирует министра ТАСС. Все это «будет означать снижение реальных доходов в связи с более высокой инфляцией, снижение оценки розничного товарооборота, что также повлияет на изменение оценки ВВП в сторону понижения», добавил Улюкаев.

По последнему официальному прогнозу Минэкономразвития, в следующем году среднегодовой курс рубля должен был составить 37,7 руб. за доллар.

В понедельник, 1 декабря, Минэкономразвития собирается представить в правительство новый макроэкономический прогноз на 2015-2017 годы. Улюкаев рассказал, что по экспорту будут незначительные корректировки, прогноз по импорту изменится более заметно. Конкретные показатели он не назвал.

О возможности снижения макроэкономических показателей на 2015 год Улюкаев сообщил на этой неделе в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Он рассказал, что возглавляемое им ведомство может понизить прогноз роста ВВП. При этом министр уточнил, что «рост все еще будет положительным»

ZRPRESS.RU, Владивосток.