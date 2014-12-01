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Рубль "окопается" вблизи текущих значений до конца года

01 Декабря 2014, 10:41 | В России

За комментариями к текущей ситуации на финансово-экономическом рынке  ZRPRESS.RU обратился к Марине Лазуткиной, руководителю департамента развития коллективных инвестиций банка «БКС Премьер».

- Мировые цены на нефть падают уже несколько недель подряд. Чем вызвано столь долгое снижение цен?

- Если не брать эмоциональную реакцию рынка на итоги заседания ОПЕК 27 ноября, то фундаментальную тенденцию к снижению стоимости нефти запустили два фактора. Первый – это давление ослабления мировой экономики на спрос на энергоносители. Это и трудная ситуация в еврозоне, и трудности с экономическим ростом в Китае. Второй фактор – существенный рост предложения сланцевой нефти со стороны США. Добавим также возвращение на рынок ливийской нефти и получим серьезный дисбаланс спроса и предложения, который стабильно давит на котировки «черного золота».

- Каковы последствия для России в данной ситуации?

- По нашим оценкам, при цене на нефть 70 долл./баррель и текущей конъюнктуре справедливая стоимость доллара – в районе 48-49 руб. Если ухудшится геополитическая ситуация, российская валюта может уйти ниже рубежа 50. В целом же нельзя забывать про то, что ожидания решения ОПЕК не сокращать квоты на добычу уже во многом были заложены в валютные котировки, а также то, что в любой момент на рынок с интервенциями может выйти Центробанк. Эти факторы должны помочь удержать рубль вблизи текущих значений до конца года.

- Есть ли вероятность, что Россия снизит добычу нефти в 2015 году?

- Эта вероятность очень мала. Процесс снижения цен на нефть, на наш взгляд, остановится на текущих уровнях – у рубежа $70 сильное сопротивление, а в 2015 году на горизонте полугода мы наверняка увидим коррекцию. Вряд ли США и ОПЕК позволят себе торговать дешевой нефтью бесконечно долго, и в России это прекрасно понимают.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба БКС Премьер во Владивостоке
Теги: евро  рубль  нефть  Россия  доллар  кризис  экономика  США 



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Комментарии

  • Аноним16:57, 01.12.2014#

    Бакс сегодня уже выше полтиника.

  • Псевдоним18:23, 01.12.2014#

    К НГ ожидайте до 60 рублей.

  • E176318:46, 01.12.2014#

    На каждый доллар снижения цены нефти рубль падает на 48 коп.

  • Вова18:55, 01.12.2014#

    На мировом рынке - дисбаланс. . . за то в россиянии - полный БАЛАНС, нефть дешевеет - бензин дорожает!

  • РЇР±Р»РѕРєРѕ21:44, 01.12.2014#

    Правильно все. Все верно. Геополитическая обстановка

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