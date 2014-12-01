Центробанк создаст центр реагирования на банковские киберугрозы

В ближайшее время на базе Центробанка планируется создать структуру, которая будет аккумулировать информацию от банков о выявленных киберугрозах, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к российскому Совбезу.

По словам собеседника «Ъ», проект положения о создании центра реагирования на инциденты на базе главного управления безопасности и защиты информации ЦБ уже разработан и ждет одобрения руководства. Предполагается, что вопрос о создании центра реагирования на киберугрозы для кредитно-финансовых организаций будет обсуждаться на заседании Совбеза 5 или 6 декабря.

В настоящее время центробанк собирает с банков информацию о кибератаках в режиме отчетности. С лета 2012 года банки обязаны ежемесячно предоставлять регулятору сведения о выявленных инцидентах при осуществлении перевода денежных средств. По официальным данным, за первую половину текущего года рост количества несанкционированных списаний с платежных карт в российских банках ускорился с 15% до 20%. Эксперты полагают, что в действительности масштаб проблемы еще больше.

ZRPRESS.RU, Владивосток.