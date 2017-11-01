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Рубль не успевает за дорожающей нефтью

01 Ноября 2017, 17:45 | В России

На рынке преобладают позитивные риски

Сегодня: Рост на открытии. Главными событиями ближайших дней станут объявление итогов заседания FOMC (сегодня после закрытия рынка) и номинация президентом США кандидата на пост главы ФРС (завтра), сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Фаворитом считается Джером Пауэлл, член совета управляющих Федрезерва, сторонник мягкой политики и сохранения статус-кво. В этом случае ФРС, по всей видимости, воздержится от активных действий сегодня и предпочтет продолжить реализацию QE в более долгосрочной перспективе, что повысит спрос на рисковые активы. Поддержку российскому рынку также оказывает Brent в свете возможности ослабления доллара (из-за политики ФРС) и улучшения баланса спроса и предложения: нефтяные котировки пробили уровень $61 за барр.

Рост в США и Азии. США (S&P 500 +0.09%, DJIA +0.12%, NASDAQ +0.43%), Азия (Hang Seng +0.53%, Shanghai +0.18%, Nikkei +1.65%). Фьючерсы на S&P 500 (+0.15%); фьючерсы на Brent торгуются на уровне $61.14 за барр. – выше открытия.

Вчера: Волатильность – рост цен на нефть, слабые макроданные из Китая, ФРС. Улучшение перспектив нефтяного рынка вызвало рост котировок Brent, который, однако, не нашел отражения в динамке рынка акций в свете неожиданно слабого индекса PMI Китая за октябрь, а также осторожности в преддверии объявления итогов заседания FOMC (в среду после закрытия рынков) и из-за влияния эскалации расследования в отношении связей Трампа и его администрации с Россией на реализацию налоговой реформы.

По итогам дня: Цены на нефть Brent (+0.74% до $61.3 за барр.), рубль ослаб к доллару до 58.34, РТС (-0.95%), ММВБ-50 (-0.05%).

Марк БРЭДФОРД, аналитик БКС Глобал Маркетс, специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: валюта  трамп  статистика  рубль  прогноз  Центробанк  евро  нефть  фьючерс  динамика  экономика  brent  акции  доллар  баррель 













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