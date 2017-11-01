Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Рубль не успевает за дорожающей нефтью
На рынке преобладают позитивные риски
Сегодня: Рост на открытии. Главными событиями ближайших дней станут объявление итогов заседания FOMC (сегодня после закрытия рынка) и номинация президентом США кандидата на пост главы ФРС (завтра), сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Фаворитом считается Джером Пауэлл, член совета управляющих Федрезерва, сторонник мягкой политики и сохранения статус-кво. В этом случае ФРС, по всей видимости, воздержится от активных действий сегодня и предпочтет продолжить реализацию QE в более долгосрочной перспективе, что повысит спрос на рисковые активы. Поддержку российскому рынку также оказывает Brent в свете возможности ослабления доллара (из-за политики ФРС) и улучшения баланса спроса и предложения: нефтяные котировки пробили уровень $61 за барр.
Рост в США и Азии. США (S&P 500 +0.09%, DJIA +0.12%, NASDAQ +0.43%), Азия (Hang Seng +0.53%, Shanghai +0.18%, Nikkei +1.65%). Фьючерсы на S&P 500 (+0.15%); фьючерсы на Brent торгуются на уровне $61.14 за барр. – выше открытия.
Вчера: Волатильность – рост цен на нефть, слабые макроданные из Китая, ФРС. Улучшение перспектив нефтяного рынка вызвало рост котировок Brent, который, однако, не нашел отражения в динамке рынка акций в свете неожиданно слабого индекса PMI Китая за октябрь, а также осторожности в преддверии объявления итогов заседания FOMC (в среду после закрытия рынков) и из-за влияния эскалации расследования в отношении связей Трампа и его администрации с Россией на реализацию налоговой реформы.
По итогам дня: Цены на нефть Brent (+0.74% до $61.3 за барр.), рубль ослаб к доллару до 58.34, РТС (-0.95%), ММВБ-50 (-0.05%).
Марк БРЭДФОРД, аналитик БКС Глобал Маркетс, специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Рубль не успевает за дорожающей нефтью
- Рубль вновь набирает силу
- Нефть достигла $60 за баррель
- Китайцы могут обвалить доллар
- Деньги со сберкнижек россияне не увидят до 2020 года
- Банк России понизил ключевую ставку
- Нефть треплет рубль, как ветер флаг
- Рубль опять прокатился по доллару
- Рубль прислушивается к решениям XIX Всекитайского конгресса компартии Китая
- Власти готовятся обрушить рубль
Новости раздела
- Рубль не успевает за дорожающей нефтью
- Рубль вновь набирает силу
- Нефть достигла $60 за баррель
- Китайцы могут обвалить доллар
- Деньги со сберкнижек россияне не увидят до 2020 года
- Банк России понизил ключевую ставку
- Нефть треплет рубль, как ветер флаг
- Минфин изучает возможность льготной ипотеки под 6%
- Рубль опять прокатился по доллару
- Пароль от Госуслуг пропускает на сайт ФНС России
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Деньги со сберкнижек россияне не увидят до 2020 года
- Россияне будут жениться и разводиться по-новому
- Новый генерал прибыл во Владивосток
- Покупки в магазинах Duty Free могут стать бессмысленными
- Хабаровск вновь примет чемпионат мира по хоккею с мячом
- Крепость Владивосток пала
- Китайцы могут обвалить доллар
- Икру минтая будут перерабатывать на заводе в Приморье
- В Приморье первая производственная партия грузовиков "FAW" планируется к выпуску в конце года
- В Хабаровском крае резидент ТОР "Комсомольск" представил инвестиционный проект