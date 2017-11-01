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Рубль вновь набирает силу
Brent выше $60 – самая лучшая поддержка
Сегодня: Негативный внешний фон. Цены на нефть Brent подбираются к отметке $61 за барр., что должно ограничить слабость рынка из-за новостей из Китая и нервозности в отношении США, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Индекс PMI Китая для производственного сектора за октябрь оказался хуже прогнозов (51.6 против ожидаемых 52 и 52.4 в сентябре). В США продолжается расследование в отношении связей Дональда Трампа и России (объявления предъявлены нескольким бывшим советникам американского президента). Кроме того, ФРС может объявить о повышении ставки, а Трамп – назвать имя кандидата на пост главы ФРС.
Снижение в США и Азии. США (S&P 500 -0.32%, DJIA -0.36%, NASDAQ -0.03%). Азия (Hang Seng -0.08%, Shanghai -0.25%, Nikkei -0.08%). Фьючерсы на S&P 500 (+0.03%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $60.74 за барр. – ниже открытия.
Вчера: Под влиянием динамики Brent. Котировки Brent остаются выше уровня $61 за барр. на фоне признаков восстановления баланса рынка. Российские индексы провели основную часть дня в плюсе, однако новостной поток из США об эскалации расследования в отношении связей Трампа с Россий, а также ожидания номинации нового главы ФРС охладили пыл инвесторов.
По итогам дня: Цены на нефть Brent (+0.61% до $60.9 за барр.), рубль укрепился к доллару до 59.97, РТС (+0.49%), ММВБ-50 (-0.17%).
Марк БРЭДФОРД, аналитик БКС Глобал Маркетс, специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.
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